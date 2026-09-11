Fenerbahçe toma decisão sobre técnico desaparecido: grandes consequências para Kuyt

O Fenerbahçe acabou se conformando com a saída do técnico Ismail Kartal, segundo informou a imprensa turca na tarde desta sexta-feira. O gigante turco não conseguiu fazer o treinador mudar de ideia, e por isso Dirk Kuijt assumirá interinamente o comando do grupo por enquanto.

Kartal causou grande surpresa na noite de quinta-feira após o duelo da Champions League com a Roma. O Fenerbahçe empatou por 1 a 1, e depois disso o treinador anunciou sua demissão de forma totalmente inesperada durante a entrevista coletiva.

Pouco antes, Kartal ainda havia elogiado bastante seus jogadores. "Nesta noite, parabenizo meus jogadores e peço demissão. Quero agradecer aos nossos torcedores, às pessoas da imprensa, à minha comissão e aos meus jogadores por todo o apoio que recebi até agora", declarou.

O treinador afirmou ter tomado sua decisão no interesse do gigante turco. "Tomei esta decisão para abrir caminho para o meu clube. Tomamos esta decisão juntos, como equipe", disse Kartal, que também afirmou não querer mais voltar como treinador do Fenerbahçe.

O presidente Aziz Yildirim inicialmente se recusou a colaborar com a saída de Kartal. "Ele continua sendo o nosso treinador, e foi isso que eu disse a ele. Vamos seguir juntos, somos como uma família. Até eu sair, ele continuará sendo o técnico principal", reagiu o mandatário após o anúncio surpreendente.

Na sexta-feira, porém, ficou claro que um retorno de Kartal se tornava cada vez mais improvável. O treinador não apareceu no treino, segundo o jornalista Yagiz Sabuncuoglu desligou seus telefones e estava incomunicável para a diretoria do clube, após o que Kuijt comandou a atividade ao lado de Zeki Göle.

Segundo a imprensa turca, o Fenerbahçe já aceitou que Kartal realmente vai sair. A diretoria ainda teria tentado convencê-lo a permanecer, mas sem sucesso, de modo que Kuijt é, ao menos por enquanto, o responsável pelo time principal.

Kuijt se prepara com o time principal para a próxima partida da liga, na próxima segunda-feira, fora de casa, contra o Gaziantep.