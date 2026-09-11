Fenerbahçe toma decisão sobre técnico desaparecido: grandes consequências para Kuijt

O Fenerbahçe acabou aceitando a saída do técnico Ismail Kartal, segundo informaram a mídia turca na tarde desta sexta-feira. O clube não conseguiu fazer o treinador mudar de ideia, e por isso Dirk Kuijt está, por enquanto, à frente do grupo como interino.

Kartal causou grande surpresa na noite de quinta-feira após o duelo da Liga dos Campeões com a Roma. O Fenerbahçe empatou por 1 a 1, e depois disso o treinador anunciou sua demissão de forma totalmente inesperada durante a coletiva de imprensa.

Pouco antes, Kartal ainda havia elogiado bastante seus jogadores. "Esta noite eu parabenizo meus jogadores e peço demissão. Quero agradecer aos nossos torcedores, às pessoas da mídia, à minha comissão e aos meus jogadores por todo o apoio que recebi até agora", afirmou.

O treinador disse ter tomado sua decisão no interesse do gigante turco. "Tomei essa decisão para abrir caminho para o meu clube. Tomamos essa decisão juntos como equipe", disse Kartal, que além disso afirmou não querer mais voltar como treinador do Fenerbahçe.

O presidente Aziz Yildirim inicialmente se recusou a colaborar com a saída de Kartal. "Ele continua sendo nosso treinador, e eu também disse isso a ele. Vamos seguir juntos, somos como uma família. Até eu sair, ele continua sendo o treinador principal", reagiu o mandatário após o anúncio surpreendente.

No entanto, na sexta-feira ficou claro que um retorno de Kartal se tornava cada vez mais improvável. O treinador não apareceu no treino, segundo o jornalista Yagiz Sabuncuoglu desligou seus telefones e estava inacessível para a diretoria do clube, após o que Kuijt comandou o treino ao lado de Zeki Göle.

Segundo a mídia turca, o Fenerbahçe já aceitou que Kartal realmente vai sair. A diretoria ainda teria tentado convencê-lo a permanecer, mas sem sucesso, de modo que Kuijt será, ao menos por enquanto, o responsável pela equipe principal.

Kuijt se prepara com a equipe principal para a próxima partida da liga, na próxima segunda-feira, fora de casa, contra o Gaziantep.