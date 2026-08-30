Fenerbahçe não deixa escapar vantagem relâmpago contra o Samsunspor

O Fenerbahçe não vacilou neste domingo na Süper Lig. Os Canários Amarelos foram superiores ao Samsunspor e venceram por 0 a 2, graças aos gols de Vedat Muriqi e Oguz Aydin. A equipe do técnico Ismail Kartal agora soma seis pontos em três partidas, enquanto o Samsunspor também tem quatro pontos após três jogos.

O Fenerbahçe quase não poderia ter começado melhor a partida em Samsun. Oguz cruzou para Muriqi, que manteve a calma e colocou a bola com o pé esquerdo no canto inferior esquerdo: 0 a 1.

Poucos minutos depois, Muriqi pareceu ter direito a um pênalti, quando, após sua finalização na área do Samsunspor, levou um toque na canela de Gabriele Guarino. O árbitro e o VAR não consideraram a infração grave o suficiente.

Após boa jogada de preparação de Archie Brown, o kosovar teve outra oportunidade para marcar seu segundo gol da noite. A poucos metros do gol, ele cabeceou no travessão, para a própria incredulidade.

Cinco minutos após o intervalo, o Fenerbahçe enfim fez o tão aguardado 0 a 2. O Fenerbahçe armou um contra-ataque, e Irfan Can Kahveci encontrou espaço pela esquerda com Oguz, que ajeitou a bola para a perna esquerda e soltou uma bomba.

O Fenerbahçe seguiu criando chances para ampliar, mas, por erros de finalização de Muriqi e Romelu Lukaku, entre outros, não houve mais gols. Como a defesa, com Nathan Aké entre outros, manteve o zero no placar, isso pouco importou para o Fenerbahçe: 0 a 2.