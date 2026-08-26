Fenerbahçe golpeia duro antes do intervalo e garante vaga na Champions League

O Fenerbahçe garantiu nesta quarta-feira vaga na fase de liga da Champions League. O gigante turco venceu o Olympique Lyon fora de casa por 2 a 1. Isso foi suficiente após o empate por 1 a 1 da semana passada em seu próprio estádio. O sorteio da principal competição europeia acontece na quinta-feira.
Os visitantes de Istambul golpearam duas vezes com força entre os 24 e 28 minutos. Vedat Muriqi apareceu rápido para completar o rebote, enquanto Archie Brown, alguns minutos depois, cabeceou para a rede no segundo pau após um cruzamento preciso de Mason Greenwood.
Um golpe duríssimo para o Lyon, que no restante do primeiro tempo não conseguiu recolocar emoção no confronto, embora Ederson ainda tenha feito boa defesa em uma bomba de Tyler Morton. O Fenerbahçe jogava claramente com confiança e foi para o intervalo em situação muito confortável. A vaga na Champions League estava de repente muito perto.
Muriqi foi travado pela defesa do Lyon logo após o intervalo, no momento exato, e a equipe da casa seguiu viva. Do outro lado, o ex-jogador do Vitesse Loïs Openda cabeceou para fora por muito pouco. Os franceses, por causa do placar agregado, passaram a jogar com mais risco, o que abriu espaço para o Fenerbahçe contra-atacar.
No entanto, foi o Lyon quem marcou após uma hora de jogo. Malick Fofana avaliou muito bem um passe longo e depois finalizou no ângulo direito. A virada parecia completa quando Openda fez o 2 a 2 de cabeça. O gol foi anulado porque, segundo o VAR, houve impedimento pouco antes no lance.
Kaïl Boudache marcou aos 72 minutos em um rebote, mas esse gol também foi anulado por impedimento. O Lyon seguiu pressionando e o Fenerbahçe não pôde fazer outra coisa além de se defender. Ainda assim, os visitantes resistiram e agora vão disputar a Champions League.