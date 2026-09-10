O divertido confronto da Liga dos Campeões entre Fenerbahçe e Roma não teve vencedor nesta quinta-feira. Em Istambul, os romanos saíram na frente com Bryan Cristante, que marcou após assistência de Donyell Malen. Logo depois do intervalo, Archie Brown empatou e, apesar das chances para os dois lados na sequência, o jogo terminou em 1 a 1.

Três dos quatro holandeses começaram jogando no Estádio Sükrü Saracoglu. Nathan Aké foi titular no Fenerbahçe, enquanto Malen e Devyne Rensch defenderam as cores da Roma. Para Rensch, que lidava com lesão muscular, foram seus primeiros minutos na temporada. O terceiro holandês da Roma, Marten de Roon, entrou pouco antes do fim.

Após um início tranquilo, o Fenerbahçe criou o primeiro perigo. Mason Greenwood encontrou Bartug Elmaz, cuja tentativa não foi suficientemente no canto para surpreender Mile Svilar. O goleiro belgo-sérvio voltou a salvar a Roma pouco depois, quando respondeu a uma finalização colocada de Kerem Aktürkoglu.

A Roma respondeu com Paulo Dybala, que parou no goleiro Ederson com seu pé direito, o menos forte. A Roma cresceu um pouco no jogo e acabou abrindo o placar. Após boa arrancada, Malen viu que não tinha espaço para finalizar e tocou para Cristante, cujo chute de fora da área foi indefensável para Ederson: 0 a 1.

O início da segunda etapa foi, sem dúvida, do Fenerbahçe, que precisou de apenas três minutos no segundo tempo para empatar. Greenwood mostrou sua classe com um belo passe em profundidade para Brown, que encobriu Svilar com categoria: 1 a 1.

O Fenerbahçe vivia seu melhor momento e, pouco depois, já deveria ter virado, quando N’Golo Kanté se aproximou da área e podia escolher entre dois companheiros praticamente sem marcação. O francês optou por Vedat Muriqi, que não conseguiu bater o destaque da partida, Svilar.

A Roma retomou a iniciativa e por um momento pareceu que teria um pênalti, quando Dybala foi derrubado por Aktürkoglu. A falta, porém, foi cometida logo fora da área e, por isso, virou ‘apenas’ uma cobrança de falta. Dybala bateu com inteligência para Malen, cuja finalização em direção ao canto oposto foi bloqueada.

No divertido duelo, Rensch teve grande importância para a Roma pouco depois, ao desviar uma finalização da equipe turca de forma que Svilar ainda teve a chance de tocar na bola e evitar o que parecia ser um gol certo. Aké chegou ainda mais perto do 2 a 1 já nos acréscimos, mas sua cabeçada explodiu no travessão.



