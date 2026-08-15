O Fenerbahçe já começou a primeira rodada da Süper Lig da Turquia com derrota. Fora de casa, diante do Gençlerbirligi, os Canários Amarelos caíram de forma surpreendente por 2 a 1. Depois do gol de abertura de Anderson Talisca, o quinto dele nos últimos cinco jogos, tudo deu errado para o Fenerbahçe.
No Fenerbahçe, o técnico Ismail Kartal contou com um de seus três holandeses: Nathan Aké. O veterano começou jogando e formou a zaga com Milan Skriniar. Jayden Oosterwolde e Anthony Musaba ainda estão em recuperação.
Também chamou atenção o fato de N'Golo Kanté e Mason Greenwood terem começado no banco. Kartal muito provavelmente fez isso pensando nos playoffs da Liga dos Campeões contra o Olympique Lyon. O jogo de ida, em Istambul, já será disputado na terça-feira.
Mesmo sem essas estrelas em campo, o Fenerbahçe abriu o placar após menos de 15 minutos. O chute forte de Oguz Aydin ainda foi defendido por Irfan Egribayat, mas o ex-goleiro do Fener não teve chance no rebote de Talisca: 0 a 1.
Um vacilo de Mattéo Guendouzi fez a vantagem desaparecer ainda antes do intervalo. O francês foi desarmado por Sekou Koita, que serviu Franco Tongya. O italiano bateu no canto oposto para empatar: 1 a 1.
Dez minutos após o intervalo, o Fenerbahçe sofreu o golpe seguinte. Abdurrahim Dursun arrancou de forma impressionante e ainda cruzou com precisão para Ogulcan Ülgün, que cabeceou com perfeição para marcar: 2 a 1.
O Fenerbahçe precisou ir para o ataque, mas Irfan se mostrou um obstáculo. Assim, ele atrapalhou seu ex-clube com uma grande defesa em uma bomba de Talisca.
Nem mesmo o empate veio para o Fenerbahçe, onde os reservas Greenwood, Kanté, Kerem Aktürkoglu, Vedat Muriqi e Nelson Semedo também não conseguiram fazer a diferença. Entre os confrontos com o Lyon, o Fener joga em casa contra o Konyaspor.