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Jonathan van Haaster

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Fenerbahçe começa de forma dramática na Süper Lig apesar de novo gol de Talisca

Genclerbirligi x Fenerbahçe
Genclerbirligi
Fenerbahçe
Campeonato Turco

O Fenerbahçe já começou a primeira rodada da Süper Lig da Turquia com derrota. Fora de casa, diante do Gençlerbirligi, os Canários Amarelos caíram de forma surpreendente por 2 a 1. Depois do gol de abertura de Anderson Talisca, o quinto dele nos últimos cinco jogos, tudo deu errado para o Fenerbahçe.

No Fenerbahçe, o técnico Ismail Kartal contou com um de seus três holandeses: Nathan Aké. O veterano começou jogando e formou a zaga com Milan Skriniar. Jayden Oosterwolde e Anthony Musaba ainda estão em recuperação.

Também chamou atenção o fato de N'Golo Kanté e Mason Greenwood terem começado no banco. Kartal muito provavelmente fez isso pensando nos playoffs da Liga dos Campeões contra o Olympique Lyon. O jogo de ida, em Istambul, já será disputado na terça-feira.

Mesmo sem essas estrelas em campo, o Fenerbahçe abriu o placar após menos de 15 minutos. O chute forte de Oguz Aydin ainda foi defendido por Irfan Egribayat, mas o ex-goleiro do Fener não teve chance no rebote de Talisca: 0 a 1.

Um vacilo de Mattéo Guendouzi fez a vantagem desaparecer ainda antes do intervalo. O francês foi desarmado por Sekou Koita, que serviu Franco Tongya. O italiano bateu no canto oposto para empatar: 1 a 1.

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Fenerbahçe
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Goztepe
GOZ
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Genclerbirligi
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Dez minutos após o intervalo, o Fenerbahçe sofreu o golpe seguinte. Abdurrahim Dursun arrancou de forma impressionante e ainda cruzou com precisão para Ogulcan Ülgün, que cabeceou com perfeição para marcar: 2 a 1.

O Fenerbahçe precisou ir para o ataque, mas Irfan se mostrou um obstáculo. Assim, ele atrapalhou seu ex-clube com uma grande defesa em uma bomba de Talisca.

Nem mesmo o empate veio para o Fenerbahçe, onde os reservas Greenwood, Kanté, Kerem Aktürkoglu, Vedat Muriqi e Nelson Semedo também não conseguiram fazer a diferença. Entre os confrontos com o Lyon, o Fener joga em casa contra o Konyaspor.

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