Allianz ou Pacaembu? Palmeiras se sai melhor 'fora de casa' em 2019; veja números

O Palmeiras jogará mais uma partida decisiva no ano fora do Allianz Parque: o clássico contra o arquirrival Corinthians

O tentou, mas não conseguiu: o clássico contra o seu arquirrival acontecerá fora do Allianz Parque, devido a mais um festival de música que será realizado dentro da arena. Mesmo com a equipe tendo um bom retrospecto dentro do Pacaembu, sua "segunda casa", os torcedores do ficam com um gosto amargo na boca ao jogarem fora de seu estádio, já que a eliminação do clube na Copa Libertadores diante do Grêmio aconteceu na única derrota do Alviverde fora de seus domínios.

A reação dos torcedores do clube ao anúncio de que o clássico acontecerá fora do Allianz Parque não foi nada positiva. Em um Palmeiras que vive momentos conturbados, mesmo estando na segunda colocação no Brasileirão, a não-realização do clássico em sua arena é uma notícia que irrita o fã apaixonado, ameaçando a soberania do Verdão quanto à sua própria casa.

Entretanto, os números do Palmeiras no Pacaembu são muito bons, especialmente em clássicos. No ano, são sete jogos no Paulo Machado de Carvalho, e seis vitórias. Nessas partidas, o Verdão aplicou três goleadas, e venceu dois clássicos (contra o , como visitante, por 1 a 0, e contra o Santos, como mandante, por 4 a 0).

Na verdade, o Palmeiras só venceu clássicos no ano dentro do Pacaembu. O Verdão jogou nove jogos contra rivais este ano, com duas vitórias, cinco empates e duas derrotas. Coincidentemente ou não, a equipe paulista parece ter melhor desempenho dentro do Paulo Machado de Carvalho do que no Allianz Parque.

O último duelo entre Palmeiras e Corinthians também traz memórias boas ao torcedor palmeirense, no longínquo ano de 2016, quando ainda eram permitidas duas torcidas dentro do estádio. Naquele dia, pela 14ª rodada do de 2016, o time comandado por Cuca bateu o por 1 a 0, gol de Dudu, saindo do banco para fazer a diferença, em jogo que ficou marcado por Fernando Prass ter defendido um pênalti cobrado por Lucca.