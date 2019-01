Felipão desdenha de interesse chinês em Dudu

Técnico minimiza assédio e aponta motivos para o jogador permanecer no Palmeiras

O futebol chinês não desiste de Dudu. No entanto, em meio aos rumores sobre uma possível saída do jogador, Felipão ironizou as notícias e afirmou que espera que o clube seja notificado oficialmente com uma proposta válida.

“Tem papel? Proposta, valores (pelo Dudu)? Oferecer valores ao jogador, não só o Dudu, muitas vezes não é o correto. Primeiro tem de fazer com o clube. Depois vamos ver se o jogador se acerta. Quem tem contrato, tem que cumprir, ou paga-se a multa. O Barcelona quando quis o Paulinho foi lá e pagou 40 milhões de euros (ao Guangzhou-CHI). Integral, quarentinha. Tomara que apareçam as propostas. O clube analisa, o jogador analisa e vamos ver o que vai acontecer. Gostaria e rezo para que o Dudu permaneça”, disse o treinador.

“Quanto é uma proposta boa para um jogador que foi o melhor do Brasileiro? Cinco, dez, quinze, cinquenta? É muito fácil: “Ah, tem que sair”. Temos valores. E os valores não estabelecidos por quem quer comprar, e sim, por quem tem os direitos”, completou.

Felipão ainda revelou que conversa sempre que pode com o jogador e busca passar informações sobre o país e condições dos clubes da China.

"Eu tenho conversado com o Dudu. Alertado sobre determinadas situações, sobre a China e sobre os clubes, os que eu conheço, como funcionam, os valores. Eu vivi dois anos e meio lá. Posso orientar de alguma forma. E ele tem se mostrado um profissional maravilhoso. Ouve, tem seu procurador e um contrato que normalmente ele está seguindo. Só que são detalhes que podem aparecer. Amanhã, depois de amanhã, até agora não existe nada. Se aparecer ele vai ouvir, o Palmeiras vai ouvir, o procurador vai se manifestar e, para isso, temos uma pessoa que é espetacular que é o Alexandre. Existe uma sintonia grande aqui no Palmeiras", concluiu.