Felipão descarta folga de Carnaval no Palmeiras: "feriado de jogador é trabalho"

Sem conceder descanso antes de estreia na Libertadores, treinador elogiou contribuição de Goulart diante do Ituano

Com mais uma vitória no Paulistão, desta vez sobre o Ituano, o Palmeiras segue tranquilo na liderança do Grupo B, e entra um pouco mais 'folgado' para a semana de estreia na Copa Libertadores da América. Quer dizer - de folga como tranquilidade, já que o técnico Felipão descartou a hipótese de conceder feriadão a seus atletas nos dias que antecedem a partida contra o Junior de Barranquilla.

A nonva rodada no Estadual foi esticada desta quarta-feira até o domingo (4), com o Verdão ganhando alguns dias para a viagem à Colômbia. Descanso, porém, vai ser pouco até lá.

"Carnaval do meu time é carnaval igual aos outros. Quem quiser assistir no sambódromo, vamos trabalhar sábado pela manhã, domingo pela manhã e segunda pela manhã", cravou Scolari na coletiva de imprensa. "Amanhã vou dar folga para todo mundo, mas sábado e domingo eu trabalho. Porque carnaval para jogador de futebol é trabalho."

Uma das grandes notícias do time na vitória por 3 a 2 foi a participação de Ricardo Goulart, com dois gols e uma assistência na quinta vitória do Palmeiras no Paulista. A contribuição positiva foi elogiada pelo técnico.

"O Goulart é meia-atacante, não é um jogador de participação defensiva, é de participação ofensiva. A gente o libera isso, para que isso aconteça temos de ter compensações", prosseguiu. "Não é do dia para o outro que a gente consegue adaptar uma situação nova com esse tipo de jogador"

"Com esse tempo vamos ter o Goulart na sua verdadeira posição, cada um vai se entendendo melhor o que deve fazer, e vamos ver se a gente melhor mais ainda."

A estreia dos paulistas no torneio sul-americano acontece na próxima quarta-feira (6), a partir das 21h30 do horário de Brasília.

O Allianz Parque, uma quarta-feira de futebol e uma vitória do Palmeiras. Já em ritmo de Carnaval, o estagiário garante: #DeuSamba! #AvantiPalestra pic.twitter.com/0cJQl4gYjy — SE Palmeiras (@Palmeiras) 28 de fevereiro de 2019

Outros tópicos abordados por Felipão:

Estreia na Libertadores

"A gente vai arrumando a equipe, algumas coisas que vimos hoje não gostamos. Vamos conversar sobre um trabalho que precisamos fazer na parte física, porque alguma coisa tem acontecido, e não estou satisfeito. Cobrar nessa semana que nos falta para que na terça ou quarta tenha uma performance melhor fisicamente todo o jogo."

"Acho que com as colocações de A, B ou C, ou adaptações que fizemos, temos uma equipe totalmente definida para começar a Libertadores."

Vaias a Borja

"O jogador que pode errar é o que faz o gol no momento seguinte e é aplaudido. Tenho de me preocupar se está dando o máximo para a equipe, e o Borja estava dando. Conseguiu fazer o terceiro gol. Ele vem trabalhando bem e não tem o que cobrar, a não ser em determinados momentos possa ter finalização melhor. Fez o gol, provavelmente fica mais satisfeito."