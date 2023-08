Felipão balança, mas Atlético-MG segura treinador para jogo contra o São Paulo

Contratado em junho, técnico não venceu desde que chegou à Cidade do Galo; são nove partidas, com cinco derrotas e quatro empates

Luiz Felipe Scolari balança no cargo de treinador do Atlético-MG, mas a diretoria ainda não sacramentou a demissão do veterano, como soube a GOAL. O técnico permanecerá na função ao menos até o jogo contra o São Paulo, no domingo (6), às 16h (de Brasília).

Em que pese o momento de crise — são cinco derrotas e quatro empates nas nove partidas à frente do time —, Felipão ainda seguirá à frente do Galo para o jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

A diretoria já avalia alternativas no mercado da bola, mas ainda não definiu um alvo para uma eventual demissão de Luiz Felipe Scolari. Dois nomes que agradam são Mano Menezes, livre desde que foi demitido do Internacional, e Rogério Ceni, que não trabalha desde a saída do São Paulo.

Felipão tem multa rescisória considerada baixa para os padrões do futebol brasileiro. O clube terá que desembolsar R$ 1,5 milhão em caso de saída do treinador. O valor representa cerca de dois salários do técnico na Cidade do Galo.

Luiz Felipe Scolari tem contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro de 2024. Antes de assumir o time, ele havia definido a aposentadoria e atuava como coordenador técnico do Athletico-PR. O convite do Galo o animou para voltar a atuar como treinador.