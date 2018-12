Fekir, do Lyon, é oferecido ao Real Madrid

Jogador de 25 anos é um dos destaques do time francês e já esteve na mira do Barcelona

O mercado do inverno europeu já se movimenta bastante e o Real Madrid é um dos centros de rumores com especulações de todo o tipo. Recentemente, o francês Fekir foi oferecido ao clube merengue, segundo o jornal Marca. Ele atua na faixa do meio-campo e em algumas ocasiões pela ponta, no time do Lyon.

Não é a primeira vez que o nome do atleta é relacionado com o Real Madrid. Na última janela, seu nome foi especulado em diversos clubes. Há um ano, por exemplo, o Barcelona tentou a sua contratação, mas agora, a equipe se voltou para De Jong, numa transação mais complicada do que a do francês.

Fekir terá seu contrato encerrado em junho de 2020, algo que deixa o time francês em alerta, já que o jogador negou a extensão de contrato. Ou seja, ou renova o contrato nos próximos meses, foi será praticamente impossível ganhar algum trocado com o jogador.

Fekir disputou até agora nesta temporada 16 jogos entre Champions e Campeonato Francês com um total de seis gols e quatro assistências, números que demonstram que sim, sabe marcar gols.