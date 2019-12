Febre! Luan já tem camisa à venda na loja do Corinthians na Arena

Nome do meia já aparece na loja principal do Timão em São Paulo, ainda sem número; ex-Grêmio deve usar a camisa 7

Tanto quanto confirmaram oficialmente no sábado (14) a negociação envolvendo Luan. O clube paulista fechou a contratação do jogador que deve ser o maior reforço do alvinegro para 2020. E a loja oficial da Arena Corinthians já vende o uniforme com seu nome estampado, mas ainda sem número.

"Assim que a contratação foi confirmada pelo Grêmio nós já estampamos alguns modelos e colocamos à venda", disse a vendedora para o Goal.com. Luan ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube, que também não confirmou qual camisa o jogador usará. Nas lojas é possível personalizar com qualquer outro número, mas a expectativa é que ele use a camisa 7, a mesma que vestia no Grêmio e que no Corinthians pertencia ao meia Sornoza.

O investirá 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22,7 milhões em cotação atual) por 50% dos direitos econômicos - os outros 50% permanecerão com o Grêmio. Luan assinará por quatro anos com o clube paulista, o qual já afirmou ser torcedor. Luan era um dos pedidos de Tiago Nunes, treinador que comandará o Corinthians a partir de 2020.