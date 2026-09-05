FC Utrecht x Go Ahead Eagles é definitivamente encerrado

O duelo entre FC Utrecht e Go Ahead Eagles foi definitivamente interrompido na noite de sábado. Depois de pouco mais de uma hora de jogo, torcedores do Utrecht se comportaram mal várias vezes com o placar em 1 a 3, após o que foi decidido não retomar mais a partida.

O Go Ahead foi para o intervalo com vantagem de 1 a 0, no Stadion Galgenwaard. Quando, no primeiro quarto de hora do segundo tempo, o placar passou a 2 a 0 e 3 a 0, torcedores do Utrecht decidiram jogar fogos de artifício no gramado.

Várias explosões fortes puderam ser ouvidas. Os fogos de artifício pareciam ser acesos debaixo de um pano branco, na Bunnikside. Entre outras coisas, fogos explodiram perto do gol do goleiro do Go Ahead, Kjetil Haug.

O árbitro Martin van den Kerkhof decidiu mandar todos os jogadores para a lateral do campo, após o que o duelo ficou parado por cerca de quinze minutos. Quando a partida foi retomada, e o Utrecht fez o 1 a 3 com Dani de Wit, objetos voltaram a ser jogados no gramado durante a comemoração: copos.

Mais uma vez, o duelo precisou ser paralisado. Após consulta com o triângulo local, foi decidido interromper definitivamente a partida.

Início de temporada dramático

Sob o comando do novo técnico Anthony Correia, o Utrecht teve um início de temporada muito decepcionante, após derrotas para FC Groningen (2 a 1), AZ (1 a 4), PSV (1 a 6) e um empate com o Sparta Rotterdam (3 a 3). Em casa contra o Go Ahead, que somou sete pontos em seus quatro primeiros jogos, os Domstedelingen esperavam enfim conquistar a primeira vitória.

O Utrecht começou bem a partida, conduzido por Ángel Alarcón, mas foi o Go Ahead que abriu o placar aos dezoito minutos. Mathis Suray arriscou de longe e a bola voou lindamente por cima de Vasilios Barkas: 1 a 0.

Depois disso, o Go Ahead assumiu mais a iniciativa e teve uma chance com Stefán Sigurdarson. No entanto, ele furou a bola em posição promissora. Do outro lado do campo, o reserva Adrian Blake desperdiçou uma grande oportunidade logo após o intervalo ao chutar para fora.

Depois disso, tudo aconteceu rápido. Barkas ainda defendeu uma finalização de Victor Edvardsen, mas no rebote Søren Tengstedt fez o 2 a 0. E pouco depois o próprio Edvardsen empurrou para as redes o 3 a 0 após passe para trás de Tengstedt.

De Wit ainda descontou após a primeira paralisação temporária (1 a 3), mas então a partida foi definitivamente interrompida. Muito provavelmente, o duelo, que ainda tem cerca de trinta minutos a serem jogados, será concluído em algum momento nos próximos dias.