FC Utrecht toma medida dura após má conduta de torcedores

O FC Utrecht aplicou dezoito proibições locais de estádio em razão dos distúrbios durante a partida em casa contra o Go Ahead Eagles. "As pessoas envolvidas foram identificadas com base, entre outras coisas, nas imagens de câmeras disponíveis. As respectivas cartas já foram enviadas", diz o comunicado.

A diretoria do clube ainda não concluiu a investigação sobre os acontecimentos recentes. "O FC Utrecht segue analisando as imagens disponíveis para também identificar outros envolvidos. Nesse processo, são observados com cuidado os diferentes papéis e atos das pessoas que aparecem nas imagens."

O FC Utrecht trabalha em conjunto com a força-tarefa nacional da KNVB, que "dá suporte no encaminhamento concreto e focado nos autores de incidentes relacionados ao futebol". As provas são repassadas pelo clube à KNVB.

"Com base nisso, a KNVB pode decidir impor, além da proibição local de estádio do FC Utrecht, também uma proibição nacional de estádio. Além disso, o FC Utrecht avalia, para cada pessoa identificada, quais outras medidas são possíveis e adequadas", segue o comunicado divulgado na terça-feira.

FC Utrecht x Go Ahead Eagles foi definitivamente interrompido após uma hora de jogo, depois que fogos de artifício e copos de bebida foram arremessados várias vezes da Bunnikside para o gramado. Isso aconteceu pouco depois de Dani de Wit ter feito o 1 a 3 para o time da casa.

Alguns dias depois, a partida tão comentada foi concluída em um Galgenwaard vazio. O FC Utrecht mostrou poder de reação e acabou deixando o campo com um empate por 3 a 3.