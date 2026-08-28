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Rian Rosendaal

Traduzido por

FC Utrecht faz negócio com o AZ pouco antes do jogaço contra o PSV e acerta com atacante

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Sem van Duijn vai terminar a temporada no FC Utrecht. O atacante chega por empréstimo do AZ. O Utrecht também acertou uma opção de compra pelo jogador de 22 anos, conforme se lê nesta sexta-feira no site do clube.

"Este clube é naturalmente enorme, então obviamente estou feliz por estar aqui. Aqui sempre há uma atmosfera muito boa. Acho que sou um jogador com muita intensidade, grande capacidade física e estou simplesmente muito animado para jogar aqui e me tornar importante para a equipe", afirmou o ambicioso Van Duijn em sua primeira declaração.

O FC Utrecht fala em um "caminho especial rumo ao topo" para Van Duijn. "Nos principais times amadores do KVV Quick Boys, ele chamou a atenção do AZ, que o contratou por três anos em 2024. Durante um ano e meio, ele atormentou os defensores da Keuken Kampioen Divisie pelo Jong AZ. No último semestre, pôde tentar um degrau acima no Telstar, na VriendenLoterij Eredivisie. Em quatorze partidas, somou cinco gols e duas assistências."

O jovem atacante tem contrato com o AZ até meados de 2031. Em Utrecht, ele voltará a trabalhar com Anthony Correia, com quem conviveu por alguns meses no Telstar.

Van Duijn é descrito como "um atacante versátil, com faro de gol, que coloca muita energia em suas partidas". O atacante pode já fazer sua estreia no domingo, quando o PSV visita o De Galgenwaard.

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O AZ não está enviando apenas Van Duijn por empréstimo para outro clube. A Voetbal International informa que Matej Sin seguirá como emprestado para o ADO Den Haag, que ainda precisa agendar um exame médico.

O meio-campista foi contratado no ano passado por quatro milhões de euros, vindo do Banik Ostrava. Sin não conseguiu conquistar uma vaga no time titular, em parte pela presença de Sven Mijnans e Kees Smit. O jogador, que tem contrato até meados de 2030, vinha atuando principalmente no Jong AZ nos últimos tempos.

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