FC Utrecht conquista, nos acréscimos, a primeira vitória da temporada

O FC Utrecht conquistou neste domingo, nos acréscimos, a primeira vitória desta temporada na Vriendenloterij Eredivisie. Foi Dani de Wit quem virou o grande herói aos 93 minutos, com uma cavadinha colocada por cima do goleiro do Excelsior, Stijn van Gassel: 1 a 2.
Os visitantes de Utrecht, em busca da primeira vitória, começaram fortes e lamentaram quando Adrian Blake acertou a trave no segundo minuto. O Excelsior também não ficou atrás e criou chances com Ágúst Thorsteinsson e Aymen Sliti. Os gols, no entanto, não saíram para o time da casa.
Foi justamente o FC Utrecht que abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo. Stepanov finalizou de perto para marcar, para a alegria dos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe. Um balde de água fria para o Excelsior, que não conseguiu reagir antes do intervalo.
Anthony Correia decidiu colocar algumas peças descansadas em campo após uma hora de jogo. Entre eles, Sem van Duijn e Yoann Cathline entraram, enquanto Davy van den Berg finalizou para fora, tirando tinta da trave, pelo time visitante.
O Excelsior seguiu lutando e foi recompensado aos 76 minutos. O ativo Sliti se antecipou a um cruzamento vindo da direita e depois superou Vasilios Barkas com um chute rasteiro de um ângulo difícil. A comemoração foi grande por parte do autor do gol.
O time de Roterdã acreditou na vitória em casa e seguiu dificultando a vida do FC Utrecht. No entanto, foi De Wit quem mergulhou o clube mandante no luto com uma cavadinha por cima de Van Gassel nos acréscimos.
Assim, o gosto é amargo para o Excelsior, que buscou a reação com mérito. O FC Utrecht faz a festa e visita o Feyenoord na próxima semana.