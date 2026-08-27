O FC Utrecht vai se reforçar com Richie Omorowa, informa o jornal sueco Expressen. O atacante sueco chega por empréstimo do Samsunspor, com quem tem contrato até meados de 2030. Segundo o De Telegraaf, o jogador será contratado inicialmente para o Jong FC Utrecht.

Omorowa (22) certamente não é um desconhecido na Holanda. O destro atuou entre os verões de 2023 e 2025 em 53 partidas pelo Excelsior, para o qual marcou 13 gols e deu 3 assistências.

Omorowa foi emprestado pelo Samsunspor ao cipriota Olympiakos Nicosia no último semestre, onde não marcou em doze jogos. Ainda assim, deu uma assistência.

Omorowa se transferiu em 2025 do Excelsior para o Samsunspor, mas, de forma notável, o sueco de raízes marfinenses ainda não disputou sequer uma partida pelo clube turco.

Logo após sua chegada em 2025, ele foi emprestado por seis meses ao Degerfors IF. Omorowa também não conseguiu apresentar grandes números por lá: dez jogos, zero gol, uma assistência.

O técnico do FC Utrecht, Anthony Correia, quer contar com um novo centroavante há mais tempo e agora está muito perto disso, embora a confirmação oficial da cidade de Utrecht ainda esteja por vir.

Quando Omorowa der o passo para o time principal, ele disputará posição com David Min e Artem Stepanov. Este último é, por enquanto, a escolha absoluta para o comando do ataque.

Omorowa também pode atuar pelos lados e oferece ao Utrecht a variedade necessária no setor ofensivo. Ainda não se sabe se o atual 15º colocado da Eredivisie também acertou uma opção de compra. Omorowa tem valor de mercado de 375 mil euros.