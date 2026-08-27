FC Twente vive noite inesquecível na Europa: "Quando você vê isso, dá vontade de chorar"

O FC Twente garantiu nesta quinta-feira, de forma quase milagrosa, a classificação para a fase de liga da Conference League. O técnico John van den Brom estava eufórico após o triunfo no confronto de ida e volta com o FK Qarabag e contou à ESPN sobre a preparação especial de sua equipe.

Na semana passada, o Twente foi derrotado por 1 a 0 pelo Qarabag no De Grolsch Veste e, depois de também sair atrás nesta quinta-feira no jogo de volta dos playoffs, a eliminação europeia parecia inevitável.

Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Marko Pjaca empatou, e nos acréscimos Max Bruns levou o Twente à prorrogação. Nela, Wout Weghorst e Younes Taha garantiram ao Twente uma vaga na Conference League, na qual vai disputar no mínimo seis partidas.

Van den Brom apareceu diante das câmeras da ESPN com manchas molhadas na camisa. Pouco antes, a vitória havia sido muito comemorada no vestiário, como ele mesmo contou. "Com água, é verdade, mas às vezes você acaba levando um pouco por cima."

"Isso não tem problema nenhum nesta situação. É maravilhoso, muito bonito. Estávamos todos exaustos depois da partida. Foi um jogo muito intenso de viver, também como treinador."

O Twente mostrou enorme poder de reação em Baku. "O 1 a 0 contra foi um baque, mas seguimos acreditando. Fizemos mudanças, executamos o cenário que treinamos e voltamos a marcar a partir disso."

"Aí você vê um cartão vermelho (para Marko Jankovic, red.). Depois disso, administramos o jogo com profissionalismo até o fim. A cidade inteira está pulsando hoje. É isso que torna o futebol europeu tão bonito."

Van den Brom valoriza muito o feito de sua equipe. "Acho o Qarabag realmente um grande clube e uma boa equipe. No ano passado eles simplesmente jogaram a Champions League, e nós os eliminamos em dois jogos. Ainda por cima aqui com um 1 a 4. É bom demais, é bom demais."

O futebol europeu significa muito para o Twente, sabe Van den Brom. "Você tinha que estar no vestiário. Antes do jogo, tivemos um vídeo muito bonito do nosso departamento de mídia. Ali aparecem todas as imagens do que o Twente já fez na Europa. Quando você vê isso, fica arrepiado, dá vontade de chorar", concluiu o natural de Amersfoort.



