No FC Twente, é preciso virar a chave rapidamente após a decepcionante eliminação na segunda fase preliminar da Liga Europa para o Ferencváros. Os Tukkers recebem o FC DAC 1904 em casa nesta quinta-feira à noite, pela terceira fase preliminar da Conference League, e o técnico John van den Brom busca a reabilitação.

O Twente perdeu o jogo de ida contra o Ferencváros por 1 a 2 e, na Hungria, não passou de um empate por 2 a 2, apesar de ter atuado durante muito tempo com um jogador a mais em campo. "Como clube, você sempre quer alcançar o máximo possível, e para nós isso era a Liga Europa", Van den Brom foi citado no site do clube. "Quando isso não acontece, dói."

"Por outro lado, você também sabe que precisa seguir em frente. Não podemos olhar para trás demais e temos que colocar tudo na Conference League. Foi por isso que lutamos na temporada passada, para conquistar o futebol europeu. Agora, o importante é fazer os jogadores entenderem a nossa maneira de jogar."

"Treinamos cenários e o que vamos fazer em determinada situação. Tudo o que fizemos na reta final contra o Ferencváros nós havíamos treinado, então você espera que todos estejam conscientes do que é exigido deles. Fizemos isso muito pouco."

No domingo, o Twente fez um amistoso contra o Genk, que venceu por 2 a 1. "O Genk foi um ponto positivo para nós porque vimos o futebol que representa o FC Twente", prosseguiu Van den Brom. "É isso que você leva para o jogo de amanhã."

Van den Brom não quer nem ouvir falar em subestimar o adversário. "O DAC não é o clube mais conhecido, mas equipes pequenas não existem mais. Temos que aprender, como time, a lidar com as leis do futebol europeu. Elas são diferentes das da Eredivisie. Tivemos uma grande e cara lição sobre isso na semana passada", disse Van den Brom.

Se os Tukkers conseguirem sobreviver ao duelo de ida e volta com os eslovacos, vão enfrentar nos playoffs o FK Qarabag ou o Dínamo de Kiev. Assim como o Twente, essas equipes começaram na Liga Europa, onde foram eliminadas por CSKA Sofia e PAOK, respectivamente. No domingo, antes disso, o time estreia na Eredivisie fora de casa contra o sc Heerenveen.