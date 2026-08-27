O FC Twente foi obrigado a interromper de repente o aquecimento para o duelo de volta crucial contra o Qarabag FK, na noite desta quinta-feira. Uma forte tempestade com trovoadas sobre Baku fez com que os jogadores fossem mandados de volta para o interior pouco antes do apito inicial.
A decisão foi tomada pelo árbitro norueguês Rohit Saggi. “Aquecimento interrompido devido à tempestade com trovoadas”, informou o FC Twente por meio dos canais oficiais. “Os jogadores tiveram de interromper o aquecimento.”
Segundo os Tukkers, por causa das condições climáticas não era responsável permanecer em campo. “Uma forte tempestade com trovoadas sobre Baku fez com que o árbitro norueguês mandasse os times para o interior. Ainda não se sabe quanto tempo a paralisação vai durar.”
O FC Twente começaria às 18h, no horário da Holanda, o jogo de volta dos playoffs da Conference League. A equipe do técnico John van den Brom defende no Azerbaijão uma situação desfavorável, depois de o Qarabag ter vencido por 1 a 0 na semana passada, no De Grolsch Veste.
Com isso, a missão do Twente é clara. Com uma vitória por dois gols de diferença, os Tukkers se classificam para a fase de liga da Conference League, enquanto um triunfo por um gol de diferença leva a partida para a prorrogação.
Van den Brom fez duas mudanças em sua equipe titular para o jogo de volta. Max Bruns e Younes Taha começam entre os titulares, enquanto Aske Adelgaard e Marko Pjaca foram para o banco em relação ao jogo de ida.
Lars Unnerstall está no gol, com Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad e Bruns na defesa. Ramiz Zerrouki e Daouda Weidmann formam a dupla de volantes, enquanto Daan Rots volta a atuar como camisa 10. No ataque, Van den Brom opta por Taha, Wout Weghorst e Sondre Ørjasæter.
Escalação do FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns; Zerrouki, Rots, Weidmann; Taha, Weghorst, Ørjasæter.
Atualização: O FC Twente informou que o início da partida foi adiado em 15 minutos. O duelo agora começa às 18h15.