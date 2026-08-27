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ENSCHEDE - (l-r) Guilherme Peixoto of FC Twente, Wout Weghorst of FC Twente prior to the UEFA Europa league 2nd preliminary round match between FC Twente and Ferencvaros at Stadion De Grolsch Veste on July 23, 2026 in Enschede, Netherlands. PIETER STAM DE JONGE ANP UEFA Europa League - Second qualifying round 1st leg 2026-2027 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 564140099 originalFilename: 564140099.jpgImago
Jeroen van Poppel

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FC Twente precisa interromper o aquecimento de repente: jogo é adiado

Qarabag x Twente
Qarabag
Twente
Liga da Conferência

O FC Twente foi obrigado a interromper de repente o aquecimento para o duelo de volta crucial contra o Qarabag FK, na noite desta quinta-feira. Uma forte tempestade com trovoadas sobre Baku fez com que os jogadores fossem mandados de volta para o interior pouco antes do apito inicial.

A decisão foi tomada pelo árbitro norueguês Rohit Saggi. “Aquecimento interrompido devido à tempestade com trovoadas”, informou o FC Twente por meio dos canais oficiais. “Os jogadores tiveram de interromper o aquecimento.”

Segundo os Tukkers, por causa das condições climáticas não era responsável permanecer em campo. “Uma forte tempestade com trovoadas sobre Baku fez com que o árbitro norueguês mandasse os times para o interior. Ainda não se sabe quanto tempo a paralisação vai durar.”

O FC Twente começaria às 18h, no horário da Holanda, o jogo de volta dos playoffs da Conference League. A equipe do técnico John van den Brom defende no Azerbaijão uma situação desfavorável, depois de o Qarabag ter vencido por 1 a 0 na semana passada, no De Grolsch Veste.

Com isso, a missão do Twente é clara. Com uma vitória por dois gols de diferença, os Tukkers se classificam para a fase de liga da Conference League, enquanto um triunfo por um gol de diferença leva a partida para a prorrogação.

Van den Brom fez duas mudanças em sua equipe titular para o jogo de volta. Max Bruns e Younes Taha começam entre os titulares, enquanto Aske Adelgaard e Marko Pjaca foram para o banco em relação ao jogo de ida.

Lars Unnerstall está no gol, com Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad e Bruns na defesa. Ramiz Zerrouki e Daouda Weidmann formam a dupla de volantes, enquanto Daan Rots volta a atuar como camisa 10. No ataque, Van den Brom opta por Taha, Wout Weghorst e Sondre Ørjasæter.

Escalação do FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns; Zerrouki, Rots, Weidmann; Taha, Weghorst, Ørjasæter.


Atualização: O FC Twente informou que o início da partida foi adiado em 15 minutos. O duelo agora começa às 18h15.



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