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Rian Rosendaal

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FC Twente leva um ponto de Groningen graças a Wout Weghorst

FC Groningen x Twente
FC Groningen
Twente
Eredivisie

O FC Groningen empatou em casa por 2 a 2 com o FC Twente neste domingo. Wout Weghorst marcou pouco antes do intervalo o segundo gol dos Tukkers, fazendo com que os visitantes levassem um ponto de volta para Enschede.

Um início falso para a equipe da casa: Etienne Vaessen entregou a bola de presente para Marko Pjaca, que aproveitou ao máximo o erro do goleiro do Groningen e marcou. O destaque Thom van Bergen deixou tudo igual dez minutos depois, com uma bomba da entrada pelo lado esquerdo da área.

O Groningen completou a virada aos 28 minutos. Tygo Land balançou a rede após passe de Thijmen Blokzijl. O Twente reagiu no duelo movimentado, e foi Weghorst quem, de perto, empurrou para fazer o 2 a 2.

Depois do intervalo, as duas equipes foram em busca do gol da vitória e criaram chances nos dois lados. Weghorst esteve perto de seu segundo gol na tarde a cerca de 15 minutos do fim, mas sua finalização passou tirando tinta da trave, para frustração do atacante do Twente.

Pouco depois da chance desperdiçada, houve um princípio de confusão entre Weghors e Vaessen, que entendeu que o atacante buscou contato de forma deliberada com o goleiro. Enquanto isso, a reta final já havia começado e a tensão seguiu alta no extremo norte, com Jacob Ondrejka chutando para fora do outro lado.

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Twente
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FC Groningen
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Lucas Vennegoor of Hesselink, que não tem mais Sam Lammers, transferido para o PSV, como concorrente, entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo. Foram acrescidos apenas dois minutos de acréscimos, e isso foi insuficiente para que as duas equipes buscassem a vitória.

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