FC Twente impõe nova humilhação ao SC Cambuur na Eredivisie

O FC Twente venceu o SC Cambuur com facilidade infantil neste domingo. Em Leeuwarden, o placar foi de 1 a 4, com gols de Ruud Nijstad, Wout Weghorst, Marko Pjaca e Younes Taha. Com isso, o Cambuur segue sem somar pontos na Eredivisie. O Twente sobe para a nona colocação, mas ainda tem um jogo a menos.

A equipe de John van den Brom foi dominante desde o apito inicial, com muita posse de bola, mas isso não gerou grandes chances de imediato. Ainda assim, o 0 a 1 de Nijstad não foi exatamente uma surpresa. O defensor teve liberdade para avançar bastante com a bola, quase não foi incomodado e acertou um belo chute no ângulo.

Mais um golpe para o Cambuur, que nas primeiras semanas da competição está conhecendo a Eredivisie da forma mais dura. Como se isso ainda não bastasse, Weghorst fez o 0 a 2 em pouquíssimo tempo. O atacante foi lançado por Joël Drommel com uma bola longa, ficou cara a cara com o gol do Cambuur e finalizou com frieza, com o lado de fora do pé.

Antes do intervalo, Ramiz Zerrouki e Daouda Weidmann ainda tiveram chances de ampliar o placar, mas no fim foi Pjaca quem liquidou completamente a partida, dois minutos após o reinício.

Antes disso, houve uma assistência brilhante de Sondre Orjasaeter. O ponta passou pelo marcador com elegância, manteve a visão de jogo e deixou a bola perfeita no segundo pau. Pjaca apareceu ali para completar: 0 a 3.

Assim, o Cambuur voltou a temer uma goleada histórica e teve toda a sorte do mundo por ver o goleiro Thijs Jansen fazer uma ótima partida. Ainda assim, nos minutos finais saiu o 0 a 4: uma perda de bola displicente no próprio campo originou o gol de Taha.

A dois minutos do fim, ainda houve motivo para comemoração para os fiéis torcedores do Cambuur. Após passe de Rafik El Arguioui, Ilyès Hamache fez o 1 a 4. Isso não tornou a derrota do Cambuur muito menos dolorosa.