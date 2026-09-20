FC Twente impõe ao PSV a primeira derrota da temporada com uma virada sensacional

O FC Twente protagonizou uma sensação neste domingo contra o PSV. A equipe de John van den Brom esteve por muito tempo em desvantagem por 2 a 1 no De Grolsch Veste, mas foi impiedosa nos minutos finais com gols de Wout Weghorst e Daouda Weidmann: 3 a 2. Com isso, o Twente impõe ao PSV a primeira derrota da temporada na Eredivisie.

Em relação à partida anterior, Van den Brom fez uma alteração e deu preferência a Filip Thorvaldsen em vez de Marko Pjaca. No PSV, chamou a atenção o fato de Sven Mijnans ter começado no banco apesar do hat-trick contra o Sparta Rotterdam: Peter Bosz escolheu Ricardo Pepi no comando do ataque, com Ivan Perisic e Ruben van Bommel pelos lados e Guus Til logo atrás.

O PSV criou o primeiro perigo logo cedo, mas sofreu um grande revés aos oito minutos. Pepi caiu no gramado sem motivo claro e não conseguiu continuar, o que fez Mijnans entrar cedo em campo. Pouco depois, o Twente aproveitou um bom momento: Younes Taha ficou com a bola à sua frente e colocou os donos da casa em vantagem aos 14 minutos, fazendo 1 a 0.

O PSV teve muito a bola no primeiro quarto de hora, mas encontrou dificuldades para sair jogando sob a pressão do Twente. Ainda assim, os Eindhovenenses viraram completamente a partida em poucos minutos graças a Til, que primeiro cabeceou com força para as redes após belo cruzamento de Mauro Júnior e, três minutos depois, voltou a marcar depois de um bom passe de Paul Wanner. Assim, o PSV de repente passou a liderar por 2 a 1 aos 29 minutos.

O Twente não se abalou com esse golpe duplo e tentou aumentar a pressão novamente antes do intervalo. Sondre Ørjasæter encontrou espaço para finalizar, mas mandou por cima, enquanto Robin Pröpper também ficou perto do empate. O PSV resistiu e foi para o vestiário com uma vantagem mínima.

Também depois do intervalo o ritmo seguiu alto e as duas equipes tiveram oportunidades. Ørjasæter chutou raspando por cima e depois deixou Weghorst em condição favorável para finalizar, mas o atacante não acertou o alvo. Do outro lado, Lars Unnerstall impediu que o PSV ampliasse a vantagem com uma bela defesa em cabeçada de Perisic.

Van den Brom decidiu correr mais riscos na reta final e fez sua equipe atuar com três defensores. A postura ofensiva deu resultado aos 79 minutos, quando o Twente envolveu a defesa de Eindhoven com rápidas trocas de passes e Weghorst, cara a cara com Matej Kovar, finalizou com frieza para fazer 2 a 2. Embora inicialmente tenha havido suspeita de impedimento, a bandeira corretamente permaneceu abaixada.

Quatro minutos depois, a situação ficou ainda muito pior para o PSV. Weidmann iniciou uma impressionante arrancada desde o próprio campo, avançou em direção ao gol do time de Eindhoven e concluiu ele mesmo a jogada para fazer 3 a 2. O Twente sustentou a vantagem e completou uma virada espetacular.

Com os três pontos, o Twente sobe para a quarta colocação no campeonato e iguala a pontuação do terceiro colocado PSV.