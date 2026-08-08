O FC Twente está prestes a contratar Filip Thorvaldsen, do Vålerenga. Segundo o norueguês Osloball, os Tukkers venceram a disputa pelo atacante de vinte anos e um acordo foi alcançado. Thorvaldsen será uma das contratações mais caras da história do clube do Twente.

A transferência ganhou força neste sábado, depois que Thorvaldsen foi deixado fora da lista para o duelo com o FK Bodø/Glimt. O diretor esportivo Joacim Jonsson confirmou que as negociações estavam em fase final. “Há conversas finais em andamento com dois clubes e, por isso, decidimos que ele não joga hoje”, disse à TV 2.

Não muito depois, ficou claro que o FC Twente saiu vencedor da disputa. Cercle Brugge e Hull City também teriam demonstrado interesse de forma enfática, enquanto anteriormente o Colorado Rapids foi citado como candidato concreto.

O Vålerenga havia rejeitado anteriormente ofertas de Lille e FC Basel, mas já levava em conta uma saída. “Eu ficaria surpreso se Filip ainda for jogador do Vålerenga quando a janela de transferências fechar em setembro. Ao mesmo tempo, isso continua sendo futebol, e tanto Filip quanto o clube precisam estar satisfeitos”, disse Jonsson anteriormente.

Com a transferência, está envolvido um valor gigantesco para os padrões do Twente. Segundo a imprensa norueguesa, houve propostas de 5,5 milhões de euros garantidos, com bônus que chegavam a cerca de 6,4 milhões de euros. A expectativa é de que o FC Twente pague um valor semelhante.

Com isso, Thorvaldsen se tornará, com folga, a contratação mais cara do FC Twente na era moderna desde a saída do presidente Joop Munsterman (em 2015). Antes disso, o Twente fez algumas contratações ainda mais caras: Marc Janko chegou a Enschede em 2010 por sete milhões de euros, e Luc Castaignos custou cerca de seis milhões de euros dois anos depois.

Thorvaldsen estreou aos dezessete anos e já disputou mais de cinquenta partidas pelo Vålerenga. Na temporada passada, marcou cinco gols e deu três assistências em 21 jogos de liga. Também para o Vålerenga, a transferência de saída renderá um recorde do clube.

Thorvaldsen pode atuar nos dois lados do campo e como segundo atacante. No FC Twente, Daan Rots tem um papel importante pela direita, enquanto Younes Taha, Taylor Booth e Marko Pjaca também podem atuar por ali. Além disso, a transferência realiza um desejo de Thorvaldsen, já que ele queria sair para o exterior havia mais tempo.