O FC Twente entrou no sorteio de segunda-feira para a eventual fase de playoffs da Conference League, o que naturalmente gera empolgação entre os torcedores, que podem sonhar com um duelo em dois jogos contra o Dínamo de Kiev ou o Qarabag FK. No entanto, o Twente prevê um cenário problemático.

O Twente enfrenta o FC DAC 1904 Dunajská Streda na quinta-feira, no jogo de ida da terceira fase preliminar da Conference League. Se eliminar os eslovacos no placar agregado, o time vai para os playoffs.

"É muito cedo, mas sabemos que há muitos torcedores tentando reservar rapidamente suas viagens caso o FC Twente se classifique para os playoffs", escreveu o clube em uma publicação nas redes sociais.

"O cenário a seguir é possível. Se o FC Twente vencer o DAC 1904 em dois jogos, o FK Qarabag for o adversário e o Sabah FC perder na Q3 da Liga dos Campeões, então a partida fora de casa entre FK Qarabag e FC Twente não será disputada na quinta-feira, 27 de agosto, mas na quarta-feira, 26 de agosto", afirmou o Twente.

Assim, o clube espera evitar que os torcedores partam por engano de uma data errada para a partida, percam o jogo e/ou gastem dinheiro desnecessariamente. O Sabah FC, de Baku, enfrenta o dinamarquês Aarhus na terceira fase preliminar da Liga dos Campeões.

O Twente começou a temporada de forma decepcionante. Na segunda fase preliminar da Liga Europa, caiu logo de cara diante da potência húngara Ferencváros no placar agregado (1 a 2, 2 a 2).

O Twente começa na quinta-feira contra o DAC 1904 com um jogo em casa. Antes da volta, uma semana depois, na MOL Aréna, os Tukkers ainda disputam sua primeira partida da Eredivisie na temporada, no Abe Lenstra Stadion, contra o sc Heerenveen.