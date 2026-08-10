O NEC está prestes a se reforçar com Gabriel Brás, informa a Voetbal International. O defensor de 22 anos deve chegar por empréstimo junto ao FC Porto, sendo que o clube de Nijmegen, segundo a imprensa portuguesa, também acertou uma opção de compra.

Com a chegada de Brás, o técnico Dick Schreuder finalmente ganha o reforço desejado para a defesa. O treinador já havia deixado claro durante a pré-temporada que considerava seu elenco curto defensivamente e esperava receber mais dois ou três defensores.

Essa falta de opções voltou a ficar evidente na primeira rodada, contra o Telstar. Schreuder precisou improvisar no setor defensivo e, após a partida, deixou claro que não estava satisfeito com o número limitado de jogadores em sua defesa.

Brás agora deve ser a primeira solução para esse problema. O juvenil internacional português passou pelas categorias de base do FC Porto e segue sob contrato com o clube, mas ainda aguarda sua estreia oficial na equipe principal. Segundo o Transfermarkt, o zagueiro destro, que disputou seis partidas por Portugal Sub-21, tem valor de mercado de dois milhões de euros.

Durante a pré-temporada, Brás teve a chance de mostrar seu futebol no time principal do Porto. No fim, o técnico Francesco Farioli decidiu não manter o defensor de forma definitiva em seu elenco. Com isso, o ex-treinador do Ajax deu sinal verde para um acordo com o NEC.

O clube de Nijmegen, aliás, está bastante ativo no mercado da bola nesta segunda-feira. Mais cedo, já havia sido divulgado que o NEC está em estágio avançado nas negociações pela contratação do goleiro Nikolas Polster, que deve chegar do Wolfsberger AC.

Polster terá de disputar posição em Nijmegen com Gonzalo Crettaz. Tanto Brás quanto Polster ainda não poderão atuar na noite de terça-feira na partida da fase preliminar da Liga dos Campeões contra o Olympiakos Piraeus.