O FC Porto começou a nova temporada da Liga Portugal em grande estilo. O atual campeão nacional foi forte demais para o FC Alverca no Estádio do Dragão e venceu por 2 a 0. André Silva e Gabri Veiga marcaram os gols.

O Porto entrou em campo com boa sensação. Há uma semana, venceu por 1 a 0 a disputa da Supertaça contra o vencedor da Taça e equipe da segunda divisão Torreense.

O ex-jogador do Feyenoord Hwang In-beom estreou nessa partida e, assim, conquistou um troféu de imediato. O sul-coreano também começou no banco contra o Alverca, mas, ao contrário de Pablo Rosario, não teve a chance de entrar em campo.

O Porto teve um pênalti logo no início da partida, depois de o goleiro do Alverca, Matheus Mendes, derrubar o atacante portista André Silva com o braço estendido. O próprio Silva foi para a cobrança e bateu com categoria para fazer 1 a 0.

Pouco antes do intervalo, o Alverca voltou a cometer um pênalti. Nabil Touaizi puxou com força excessiva a camisa de Veiga, que, assim como Silva antes dele, chamou a responsabilidade e converteu: 2 a 0.

O grande talento de 19 anos Rodrigo Mora entrou a quinze minutos do fim e, com isso, pode ter feito sua última partida pelo Porto. A Roma apresentou uma oferta de 45 milhões de euros por ele.

O Sporting Lisboa surpreendentemente deixou escapar pontos no sábado ao ceder uma vantagem de 2 a 0 contra o Estrela da Amadora (2 a 2). A terceira grande força de Portugal, o Benfica, joga mais tarde, à noite, contra o Académico Viseu.