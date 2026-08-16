FC Groningen humilha o ADO Den Haag diante de sua própria torcida e sobe para a segunda colocação

O FC Groningen também venceu, na tarde de domingo, seu segundo jogo nesta temporada da Eredivisie VriendenLoterij. Fora de casa, diante do ADO Den Haag, a equipe do técnico Dick Lukkien conquistou uma vitória convincente: 4 a 1. Para o ADO, que ainda não somou pontos, foi justamente a segunda derrota na temporada.
Depois de Daryl van Mieghem chutar para fora por muito pouco, o Groningen assumiu a iniciativa. O goleiro do ADO, Kylian Nikièma, ainda respondeu muito bem a uma cabeçada de Brynjólfur Willumsson, mas acabou sendo vencido por uma finalização rasteira de Thom van Bergen: 1 a 0.
O Groningen seguiu em alta e viu Tika de Jonge e Van Bergen desperdiçarem chances de marcar o segundo gol. Willumsson, porém, marcou: o islandês escapou do impedimento após um lançamento longo de Etienne Vaessen e tocou entre as pernas de Nikièma para fazer 2 a 0.
As chances continuaram sendo dos visitantes. Pouco antes do intervalo, David van der Werff fez o 3 a 0 em um contra-ataque. Mais uma vez, Vaessen teve papel importante na jogada.
Depois do intervalo, o Groningen seguiu criando chances, com Van Bergen e De Jonge. Mas, aos 55 minutos, o placar virou de repente para 3 a 1: Yannick Eduardo aproveitou a trapalhada na saída de bola.
O ADO pareceu alimentar esperança por alguns instantes e ainda levou perigo mais algumas vezes. Mas, à medida que o apito final se aproximava, o time de Haia foi perdendo forças novamente.
O Groningen ainda marcou mais uma vez, quando Nils Eggens, que havia acabado de entrar, cabeceou com categoria para o gol após cruzamento de Van Bergen: 4 a 1. Assim, a equipe de Lukkien, que na próxima semana visita o PSV, sobe provisoriamente para a segunda colocação da tabela.