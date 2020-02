Fator Messi: pela primeira vez, Barcelona tem mais gols do que o Real Madrid na Espanha

"Poker" de Messi e tento de Arthur contra o Eibar fazem culés passarem rivais em ranking

Ao golear o por 5 a 0 neste sábado (22), com direito a quatro gols de Lionel Messi, o alcançou uma marca história no Campeonato Espanhol. Pela primeira vez, o clube catalão soma mais tentos que o rival na competição.

E isso, obviamente, aconteceu devido às apresentações de "extraterrestre" de Lionel Messi. Isso porque em 22 de setembro de 1990, o Real Madrid tinha 139 gols de diferença sobre os culés: 3.695 a 3.556.

No entanto, a história começou a mudar com a estreia de Lionel Messi pelo Barça, em 16 de outubro de 2004. Na ocasião, os Merengues seguiam com 70 gols à frente: 4.711 a 4.641.

Más goles en la historia de :



6151 Barcelona

6150 Real Madrid



👉 El Madrid llegó a tener 139 goles de diferencia (3695-3556) respecto del Barcelona el 22.09.1990.



👉 El día que debutó Messi en La Liga (16.10.2004) las cosas estaban 4711-4641 (+70 para el Madrid). pic.twitter.com/VY6vq6SwAu — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 22, 2020

Agora, em 22 de fevereiro de 2020, pela primeira vez e graças ao "poker" de Lionel Messi (quatro gols em apenas uma partida), somado ao tento de Arthur contra o Eibar, o Barcelona passou o Real no ranking, chegando aos 6.151 gols na história da La Liga, contra 6.150 dos Merengues.