Zinédine Zidane, o novo treinador da seleção francesa, conta com um esquema de segurança especial e sem precedentes para quem já ocupou o cargo de comandante técnico da França, diante da enorme popularidade que a lenda do futebol francês desfruta dentro e fora do país, apesar de ter ficado afastado dos gramados por um longo período.

Minutos depois de anunciar sua primeira lista com a seleção francesa, Zidane apareceu diante da sede da Federação Francesa de Futebol, na capital Paris, onde cerca de 100 torcedores se aglomeraram para recebê-lo, em meio a gritos, cânticos e empurra-empurra entre os torcedores, que faziam questão de se aproximar dele e tirar fotos.

A torcida francesa entoou gritos de apoio a Zidane, entre eles "Zizou, eu te amo", numa cena que refletiu a dimensão da recepção calorosa que o novo treinador teve desde sua primeira aparição no cargo, depois que seu nome se manteve num lugar especial junto à torcida francesa.

As demonstrações de interesse por Zidane não se limitaram à recepção da torcida, já que o jornal "L'Équipe" revelou que houve discussões dentro da Federação Francesa de Futebol nas últimas semanas a respeito das medidas de segurança destinadas ao novo treinador, por ser um dos maiores símbolos esportivos da França.

Segundo o jornal, Zidane terá uma proteção de segurança maior do que aquela disponível para seu antecessor, Didier Deschamps, já que um guarda-costas ficará encarregado de acompanhá-lo, além de um agente de segurança designado especificamente para ele dentro da equipe montada pela Federação Francesa de Futebol.

Essas medidas se assemelham aos dispositivos de segurança que a Federação Francesa já havia adotado para proteger Kylian Mbappé durante a última Copa do Mundo, diante da grande presença de público esperada em torno de Zidane durante suas aparições em sua nova missão com a seleção.

Apesar do reforço das medidas de segurança, os dirigentes da Federação Francesa não as associam à existência de temores específicos, afirmando que o objetivo é proporcionar a maior tranquilidade e conforto possíveis a Zidane, especialmente com o aumento do interesse do público e da imprensa por seu retorno aos holofotes pela porta da seleção francesa.

Isso acontece coincidindo com o início da era de Zidane à frente da seleção francesa, em uma missão que desperta interesse excepcional, depois que o vencedor da Bola de Ouro em 1998 passou de um dos maiores craques da história da seleção ao homem responsável por comandá-la tecnicamente.