Fato espetacular em Portugal: time da segunda divisão vence a final da Copa contra o Sporting CP

O SCU Torreense causou uma grande surpresa na final da Taça de Portugal. O terceiro colocado da segunda divisão portuguesa derrotou o Sporting CP por 1 a 2, impedindo assim o segundo colocado da Liga Portugal de conquistar o título.

O Sporting terminou em segundo lugar na primeira divisão portuguesa e, com isso, se classificou para a Liga dos Campeões. No domingo à noite, enfrentou o Torreense na final da Copa de Portugal.

O time da segunda divisão abriu o placar logo aos quatro minutos. O escanteio cobrado por Javi Vázquez foi desviado de cabeça por Léo Silva, permitindo que Kevin Zohi marcasse com facilidade: 0 a 1.

Rui Borges manteve seus jogadores em campo apesar do desvantagem. Os onze que mantiveram a confiança do técnico foram recompensados logo após o intervalo: Luis Suárez marcou o gol de empate. Depois que Mohamed Ali Daidi não conseguiu afastar a bola, Suárez, girando, mandou a bola no canto curto.

O Sporting partiu em busca do empate. Com muita posse de bola e pressão no campo do Torreense, o grande clube tentou assumir a iniciativa, mas grandes chances não surgiram. O Sporting teve dificuldade em criar perigo devido à defesa compacta do Torreense.

Após o tempo regulamentar, a final da taça não estava decidida e o time da segunda divisão e o segundo colocado da Liga Portugal foram para a prorrogação. Aos 110 minutos, o Sporting sofreu um duro golpe. Maximiliano Araújo causou um pênalti e ainda recebeu um cartão vermelho pela falta. O Torreense ganhou assim uma chance única — e a aproveitou com ambas as mãos: 1 a 2.

O terceiro colocado da segunda divisão portuguesa resistiu de forma surpreendente na fase final e causou uma grande zebra ao derrotar o Sporting na final da Copa.