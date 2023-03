Falta de reforços, atrasos recorrentes e mais: Botafogo vive grande crise e vê Luís Castro balançar

Diretoria avalia demissão, mas multa do técnico português é de R$ 10 milhões

A paciência da torcida do Botafogo com o início de temporada da equipe passou dos limites. Depois da derrota para a Portuguesa por 1 a 0, e a consequente eliminação no Campeonato Carioca, torcedores do clube fizeram inúmeros protestos, nas arquibancadas e até nos muros da sede do clube em General Severiano. Um dos principais alvos é o técnico Luis Castro, que balança no cargo, no entanto, internamente, ele é apontado como um dos menos culpados.

Os problemas extra-campo do Botafogo são enormes. A começar pela falta de reforços. O próprio treinador pediu um jogador para atuar pelo lado direito, por exemplo, que até o momento não chegou. Além disso, a questão financeira tem sido tema recorrente no clube e até fora dele. Não é de hoje que o Alvinegro convive com atrasos que incomodam os atletas e seus estafes.

Nesta semana, uma matéria da UOL, trouxe um novo atraso de pagamento de imagem e salário em carteira, além de FGTS. O artigo teve grande repercussão e duas horas depois o clube acertou os valores referente ao salário e a imagem (FGTS, prêmios e comissões seguem atrasadas). Segundo uma fonte da GOAL, o Alvinegro só funciona na pressão. “Eles só pagaram logo por causa da repercussão, tem sido assim”.

A mesma fonte relata que há grande insatisfação de agentes parceiros do Botafogo que estão sem receber comissões por atletas que negociaram com o clube. O Alvinegro por sua vez, se limita a explicar que enfrenta problemas de fluxo de caixa.

O clube fez uma promessa de quitar todas as pendências neste mês de março, mas as pessoas envolvidas não levam muito fé. “Essa promessa vez desde o ano passado. Prometeram em novembro, em dezembro e até agora nada”, disse um intermediário que tem negócios com o Botafogo.

Diante deste cenário, o clube avalia a situação de demitir o técnico Luis Castro, o grande problema é que a multa do português é de R$ 10 milhões, ou seja, seria mais uma dívida para o Botafogo no curto prazo.

Segundo soube a GOAL, há também uma lista de reforços, que foi feita pelo departamento de futebol, com nomes que eles entendem terem condições de elevar o patamar do Botafogo. Por outro lado, não conseguem avançar porque causa das condições financeiras, ou seja, não liberam a grana.