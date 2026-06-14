Falta apenas um passo para Hamdallah iniciar sua jornada na cooperação

O clube saudita Al-Taawoun deu os últimos retoques em uma de suas principais contratações durante a atual janela de transferências, chegando a um acordo definitivo com o atacante marroquino Abdelrazak Hamdallah.
O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o Al-Taawoun chegou a um acordo sobre todos os detalhes, preparando o terreno para que ele vista a camisa do “Sukri Al-Qassim” a partir da nova temporada.
De acordo com a mesma fonte, Hamdallah já assinou um contrato oficial de uma temporada, e a transação será anunciada nas próximas horas, após a conclusão dos trâmites finais e do comunicado à imprensa.
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Esta etapa é a quinta experiência do astro marroquino nos campos sauditas, depois de já ter defendido os clubes Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Shabab, além do Al-Hilal, para dar continuidade à sua longa trajetória na Liga Saudita Roshen.
Hamdallah é considerado um dos atacantes mais destacados da história da Liga Saudita nos últimos anos, tendo deixado uma grande marca goleadora em todos os clubes pelos quais vestiu a camisa, graças à sua grande capacidade de finalização e ao seu instinto decisivo dentro da área.
Espera-se que sua contratação seja um reforço importante para o ataque do Al-Taawoun na nova temporada, em um momento em que o clube busca fortalecer seu elenco com jogadores experientes, capazes de fazer a diferença nas competições locais.