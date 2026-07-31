"Falo com ele em árabe": pai de Ndiaye revela sua posição sobre a proposta do Al-Hilal

O pai do senegalês Iliman Ndiaye, ponta do Everton, revelou sua posição sobre uma possível transferência para o clube saudita Al-Hilal no próximo período.

Relatos da imprensa haviam revelado o desejo do Al-Hilal de contratar Ndiaye durante a atual janela de transferências de verão, com o clube inglês insistindo em receber uma quantia que chega a 70 milhões de libras esterlinas.

No entanto, Mamadou Abdoulaye Ndiaye, pai do astro senegalês, afirmou que ele não pensa em se transferir para o Campeonato Saudita na próxima temporada, apesar das propostas tentadoras que lhe foram apresentadas.

O pai de Ndiaye disse, em declarações reproduzidas pelo site "Liverpool Echo": "Muitas pessoas me ligaram para me dizer que Iliman vai sair, mas fiquem tranquilos, ele não vai a lugar nenhum".

E acrescentou: "Ele me ligou hoje de manhã, e eu até brinquei com ele com algumas palavras em árabe, e rimos juntos, mas ele me disse que não tem intenção de ir para a Arábia Saudita".

E concluiu: "Ele sabe que pode ganhar muito dinheiro lá, mas também acredita que seu nível pode cair. Ele não é do tipo que prefere o dinheiro à sua carreira profissional".

Ndiaye joga pelo Everton desde o verão de 2024, quando chegou às suas fileiras vindo do Olympique de Marseille, e disputou 34 partidas com o clube na temporada passada, na qual marcou apenas 6 gols, além de dar 3 assistências.