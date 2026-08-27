A Receita Federal britânica (HMRC) entrou com um pedido de falência contra Jamie Carragher por causa de uma dívida tributária em aberto, segundo informou, entre outros veículos, o The Athletic. O ex-zagueiro do Liverpool, de 48 anos, compareceu ao tribunal na quarta-feira depois que a HMRC abriu o caso.

Um pedido de falência é usado na Inglaterra para cobrar valores em aberto por meio da Justiça. Segundo a HMRC, esse tipo de procedimento só é adotado quando outras possibilidades de resolver uma dívida tributária não trouxeram resultado.

Sobre a situação pessoal de Carragher, a Receita não quis entrar em detalhes por causa das regras vigentes de privacidade e confidencialidade. Ainda assim, a HMRC deu ao The Athletic uma explicação geral sobre a forma como atua em casos desse tipo.

“Adotamos uma abordagem de apoio com clientes que têm dívidas tributárias e fazemos de tudo para ajudar a sair do endividamento as pessoas que conversam conosco, por exemplo oferecendo acordos de pagamento”, disse um porta-voz. “Só pedimos falência como último recurso.”

Fontes familiarizadas com a situação esperam, segundo o The Athletic, que a questão seja resolvida rapidamente. Por isso, elas não acreditam que o caso vá de fato terminar com uma declaração de falência de Carragher.

Carragher passou toda a sua carreira profissional no Liverpool e atuou por dezessete anos no time principal do gigante inglês. O ex-defensor disputou 737 partidas oficiais pelos Reds e também vestiu a camisa da seleção inglesa em 38 ocasiões.

Com o Liverpool, Carragher conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões em 2005 e a Copa da Uefa em 2001. Ao longo de sua longa carreira, ele também levantou vários outros troféus, antes de encerrar a carreira em 2013.

Desde que se aposentou como jogador, Carragher se consolidou como um dos analistas mais conhecidos do futebol inglês. Ele trabalha para a Sky Sports e para a CBS, dos Estados Unidos, e também aparece com frequência no Stick to Football, o podcast da produtora The Overlap, de Gary Neville.