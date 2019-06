Fagner treina com a seleção: "feliz pela recuperação"

O lateral-direito se recuperou de uma lesão na coxa, mas ainda não trabalhou com bola

No mesmo dia em que a lesão no joelho de Arthur passou a preocupar a seleção brasileira, ao menos o tem um problema a menos em meio à reta final de preparação antes da estreia na de 2019, nesta sexta-feira (14), contra a . O lateral-direito Fagner, que se apresentou com problemas na coxa, fez o seu primeiro trabalho em campo e garantiu estar recuperado.

“Graças a Deus”, disse o jogador do para o canal oficial da CBF. Fagner esteve no gramado do Pacaembu nesta segunda-feira (10), assim como metade do elenco – os outros demais fizeram trabalho regenerativo no hotel onde a equipe está hospedada. No entanto, ainda não fez trabalho com bola e fez atividades físicas. De qualquer forma, um alívio para o atleta, que chegou a correr risco de corte.

"Feliz de estar recuperado. Agradecer a todo o pessoal de departamento médico pelos cuidados, preparação física. Graças a Deus agora estou bem, integrado ao grupo, e feliz de poder estar de volta e podendo ajudar da melhor forma possível. O momento de ter paciência. A gente sabe que é um pouco chato, difícil, querer estar trabalhando com bola junto com o grupo, e estar trabalhando um pouco à parte com a parte física, o pessoal do departamento médico. Mas é como eu falei, a parte da paciência, trabalhar bem para ficar 100% para ajudar dentro de campo depois", afirmou.