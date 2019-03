Fagner substitui Daniel Alves em amistosos da Seleção Brasileira

Lateral-direito do PSG sofreu lesão no joelho e foi cortado da lista de jogadores convocados para jogos de março

Após sair de campo com dores no joelho esquerdo durante a vitória do sobre o Olympique de Marseille no último domingo (17), Daniel Alves foi cortado da lista de jogadores convocados pelo e foi substituído por Fagner, do .

A confirmação aconteceu durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (18) na cidade do , em , onde a equipe comandada por Tite enfrentará o Panamá no próximo sábado (23).

Daniel faria seu retorno à seleção após quase um ano sem defender a equipe nacional. Seu último jogo foi em 27 de março, na vitória de 1 a 0 contra a em Berlim.

Fagner volta a ser chamado depois de participar da da como reserva de Danilo.