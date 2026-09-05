Fabrizio Romano traz atualização sobre Anis Hadj Moussa: esta é a situação atual

O Ittihad Club segue trabalhando duro pela chegada de Anis Hadj Moussa, informa Fabrizio Romano. O atacante de lado do Feyenoord ainda tem até a noite de domingo para concluir a transferência.

Mais cedo, ficou claro que uma nova oferta aumentada de cerca de 40 milhões de euros havia sido apresentada ao Feyenoord. Segundo Romano, ela não foi imediatamente jogada no lixo, já que ambas as partes estariam “buscando um acordo”.

Chamou a atenção, já que o técnico Giovanni van Bronckhorst havia dito anteriormente à ESPN que Hadj Moussa não sairia mais neste verão. O argelino chegou duas vezes atrasado no sábado e não esteve na lista de relacionados para o duelo com o NEC, mas, ainda assim, não teria permissão para sair.

“Acho que está claro para todo mundo que isso também foi muito pesado para ele. Ele não está com a cabeça aqui. Hoje de manhã ele se atrasou, mas também à tarde chegou atrasado para uma reunião”, disse Van Bronckhorst.

“Para mim, essa foi a gota d’água para que hoje não fosse o dia em que ele pudesse estar com o grupo. Mas acho que ele não vai sair. Fui informado de que ele absolutamente não vai sair”, garantiu o treinador do Feyenoord.

Caso não seja mais possível chegar a um acordo com o Feyenoord, o Ittihad Club terá de partir para outra opção. Romano informa que Luiz Henrique (Zenit) é então o candidato mais cotado. Isso significa más notícias para o PSV.

Anteriormente, ficou claro que também havia interesse em Esmir Bajraktarevic, que o PSV ainda gostaria de vender. O clube de Eindhoven já pensava com cautela em pedir entre 10 e 15 milhões de euros, mas agora fica claro que o Ittihad Club está olhando para outras alternativas.