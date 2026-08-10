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imago-sport-1080872451.jpgAntonio Balasco
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Fabrizio Romano relata reviravolta notável envolvendo Noa Lang

Mercado da bola
Ajax
Napoli
N. Lang

Fabrizio Romano trouxe nesta segunda-feira uma atualização sobre o possível alvo do Ajax, Noa Lang. Segundo o especialista em transferências, o ponta esquerda de 27 anos vem causando uma impressão surpreendentemente boa no Napoli neste verão.

Lang voltou a Nápoles neste verão depois de atuar por empréstimo pelo Galatasaray na segunda metade da temporada. O internacional da seleção da Holanda está recuperado de uma lesão anterior no polegar e, de acordo com Romano, vem se destacando claramente nos treinamentos.

Segundo informações anteriores da imprensa italiana, o Napoli está aberto a uma saída do ex-jogador do PSV. O clube italiano gostaria de receber cerca de 25 milhões de euros por Lang, que no ano passado se transferiu de Eindhoven para Nápoles por pouco menos de 30 milhões de euros.

“Lang está causando uma forte impressão neste momento na pré-temporada”, afirmou Romano em um novo vídeo. “Ele voltou a mostrar as qualidades pelas quais o Napoli o levou para a Itália no ano passado, e muito menos a forma que apresentou mais tarde na temporada.”

O Ajax é citado de forma enfática como um possível destino para Lang, mas, segundo Romano, ainda não há negociações concretas entre os dois clubes. “Até o momento, o Ajax não apresentou nenhuma proposta oficial, até onde eu sei.”

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Nos bastidores, no entanto, já houve contato. “Há, sim, contato com o entorno de Lang e conversas foram realizadas com seus empresários”, disse Romano, que informa que o diretor técnico Jordi Cruijff já conduziu as conversas exploratórias.

Uma possível chegada de Lang está diretamente ligada ao futuro de Mika Godts. Segundo informações anteriores, o Paris Saint-Germain ofereceu de 40 a 45 milhões de euros pelo belga, enquanto o Ajax estaria mirando um valor entre 60 e 65 milhões de euros.

Enquanto isso, o Napoli também voltou suas atenções para um possível reforço. Exequiel Zeballos, do Boca Juniors, está no radar como possível sucessor de Lang.

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