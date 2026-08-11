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Fabrizio Romano para: "Não vou continuar dessa maneira"

Fabrizio Romano vai parar de atuar como jornalista do mercado de transferências depois deste verão, como ele disse em sua própria página no LinkedIn.

“Provavelmente não vou continuar por mais tempo na indústria do mercado de transferências desta maneira. É hora de mudar a abordagem e a visão”, inicia ele.

“Em breve vou contar mais sobre isso, depois que a janela de transferências for fechada. Os números deste período parecem irreais”, conclui ele.

Romano é o jornalista de mercado de transferências mais conhecido do mundo. Ele tem milhões de seguidores no X, Instagram e YouTube.

O italiano é conhecido por seu bordão ‘here we go’, que serve como o sinal definitivo de que clubes e jogadores chegaram a um acordo.

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