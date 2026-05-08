Fabrizio Romano é bem claro: “Jordi Cruijff vê nele o novo técnico do Ajax”

O Ajax está apostando tudo em Michel. O técnico espanhol do Girona deve se tornar o novo treinador do clube de Amsterdã na próxima temporada, segundo informou Fabrizio Romano na manhã desta sexta-feira.

Mike Verweij, do De Telegraaf, já havia informado anteriormente que Jordi Cruijff gostaria de ver Michel chegar, mas acrescentou que ainda não havia negociações em andamento. Segundo Romano, ele é o principal candidato.

O jornalista italiano especializado em mercado de transferências escreve que o Girona está se preparando para uma saída e já tem até mesmo potenciais substitutos em vista.

Segundo Romano, o Ajax tem uma lista alternativa, mas com apenas três nomes. Ele também descarta o boato sobre Arne Slot: Michel é a prioridade.

Michel é técnico do Girona há cinco anos. Ele levou o clube à primeira divisão e, no ano passado, chegou a se classificar para a Liga dos Campeões.

O espanhol de 50 anos tem um contrato prestes a expirar com seu clube, o que lhe permite negociar com outros clubes.



