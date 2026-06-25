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Sam Vreeswijk

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Fabrizio Romano anuncia “here we go”: o Manchester United volta a emprestar André Onana

Mercado da bola
Manchester United
Trabzonspor
A. Onana

André Onana continuará defendendo o gol do Trabzonspor na próxima temporada. É o que informam os jornalistas Yagiz Sabuncuoglu e Fabrizio Romano. O clube turco o contratará novamente por empréstimo do Manchester United.

Ambos os clubes já chegaram a um acordo sobre uma nova transferência por empréstimo. Espera-se que também seja alcançado um acordo com o próprio goleiro.

O Trabzonspor pagará uma taxa de empréstimo ao Manchester United. O valor exato não foi divulgado.

Onana, de 30 anos, transferiu-se para a Inter em 2022, após uma passagem bem-sucedida pelo Ajax. Um ano depois, o clube o vendeu ao Manchester United por mais de cinquenta milhões de euros.

Nas duas temporadas seguintes, o camaronês foi titular indiscutível no gol do Old Trafford. Com a chegada de Senne Lammens, isso mudou no ano passado.

Em seguida, Onana foi emprestado ao Trabzonspor. Pelo clube, ele defendeu o gol em 33 partidas oficiais na última temporada, mantendo a baliza invicta em 6 delas.

Na próxima temporada, ele voltará a defender a meta do terceiro colocado da última Süper Lig. No Manchester United, Onana ainda tem contrato até meados de 2028.

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