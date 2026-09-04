Fàbregas: "Temos que ser nós mesmos independentemente do resultado. Kean precisa melhorar"

Cesc Fabregas, técnico do Como, falou após a vitória por 4 a 1 em Marassi contra o Genoa, aos microfones da Dazn: "Acho que nos divertimos quando fazemos as coisas bem e quando damos tudo jogando bem. Cada time tem a sua identidade e nós tentamos dar tudo. Gostei muito da reação, sofremos um gol que nos lembrou que, na Serie A, você precisa sofrer.





O time demonstrou vontade e mentalidade. Minha mensagem é que sempre temos de ser nós mesmos, não importa o que aconteça no jogo. Perdi muitas partidas assim, assim como ganhei muitas jogando mal. Há dias em que não se vence porque a bola não entra. Eu sempre peço ao time para ser nós mesmos, quando isso não acontece eu fico bravo. Mas, enquanto eu vir o time com vontade e com a mentalidade certa, vamos perder e ganhar, mas estaremos no caminho certo. Kean? Você diz pela assistência, mas há muitas situações em que ele precisa melhorar, como a pressão.

Ele fez uma jogada de qualidade que sabemos que ele tem, o impacto de todos foi positivo, entraram com vontade e uma capacidade de capiNós precisamos continuar trabalhando individualmente para fazer todo mundo entrar no time e jogar. Para mim, o time está acima de tudo. Ricci? Estamos muito felizes, a coisa mais importante é trazer grandes jogadores, mas também grandes homens, ele vai nos ajudar muito daqui até o fim da temporada. Na quinta-feira começa a Champions e depois vamos jogar na segunda, será um caminho longo".