"Fàbregas precisa deixar o Chelsea", defende Maurizio Sarri

Meio-campista espanhol está na mira do Monaco

O contrato de Cesc Fàbregas com o Chelsea acaba após o fim da atual temporada. No entanto, a expectativa é que o espanhol não fique nos Blues até dezembro.

Especulado no Monaco, Fàbregas deve se transferir para o time do Principado ainda nesta janela de transferências de janeiro, e o técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, não faz questão de manter o meio-campista em seu elenco.

"Eu posso dizer apenas a minha opinião. Eu não sei qual é a decisão do clube. A minha opinião, é que ele precisa ir. Eu não quero um jogador importante como Cesc infeliz", disse o treinador.

Sarri ainda falou sobre as especulações de que Fàbregas já teria viajado para Monte Carlo e também falou sobre mudanças no elenco com a saída do espanhol.

"Eu não sei (se Fàbregas viajou para Monte Carlo). Ontem ele teve um dia livre por causa da lesão, então não sei. Não quero falar sobre jogadores de outros times, mas se Cesc sair, é claro que precisaremos de um substituto. Sem ele, teremos apenas cinco meio-campistas", completou.