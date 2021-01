Fábio Silva pronto para brilhar no Wolves: ‘Tenho atingido todos os patamares de forma precoce'

Comprado por 40 milhões de euros, jovem português tem a pressão de substituir o lesionado goleador mexicano Raúl Jiménez

Uma fratura no crânio tirou Raúl Jiménez de combate por tempo indeterminado e, com isso, abriu espaço para Fábio Silva assumir o papel de referência ofensiva no , que nas últimas temporadas tem sido uma das gratas surpresas na Premier League. Com apenas 18 anos, o jovem português quer repetir a velha máxima que acompanha-o desde os tempos da categoria de base do : atingir mais um importante patamar de forma precoce.

Em entrevista à Goal, o camisa 17 do , cuja contratação nesta temporada bateu a casa dos 40 milhões de euros (quase R$ 267 milhões, na cotação atual), afirma não sentir pressão extra pelo mais novo desafio na curta carreira e também exalta o sonho de em breve “dividir o vestiário” da seleção principal com Cristiano Ronaldo.

Pronto para ser a referência ofensiva do Wolves na ausência do Jiménez?

Por tudo o que já fez, o Jiménez é um jogador muito importante para a dinâmica da equipe e para o clube. Não é fácil para ninguém substituí-lo. Por causa de uma infelicidade com ele, ganhei uma sequência de jogos. Sinto que estou evoluindo a cada ação que vou executando.

Como foi a sua primeira noite como jogador de Premier League? O que pensou?

Foi tudo muito rápido, a viagem à aconteceu inesperadamente, com pouco tempo de preparação, então nem pensei bem no que estava acontecendo. Senti de imediato que a minha decisão era a mais acertada e, dia após dia, tenho a certeza disso.

Campeão nacional com o Porto, negociado por 40 milhões de euros, jogador de Premier League... e tudo isso com apenas 18 anos. Tem a exata noção de tudo o que tem acontecido na sua curta carreira?

Desde sempre todos os patamares na minha vida têm sido atingidos de forma precoce. Esse crescimento me deixa ainda mais motivado e orgulhoso, porque demonstra que as coisas estão sendo bem feitas. Tudo isso também está relacionado com a importância das pessoas que estão comigo, como a minha família e o meu agente, por serem ótimas influências nas minhas decisões.

Já justificou, tem justificado ou ainda precisa justificar ter o hoje o peso de ser, tão jovem, um jogador de 40 milhões de euros?

Certamente o que fiz até agora contribuiu para chegar a este patamar. A minha tarefa é jogar e trabalhar, e esse tipo de rótulos passam despercebido. Deixo isso para quem gosta de opinar sobre esses assuntos.

Como os grandes clubes da Premier League enxergam o Wolves? Um rival de peso? Em evolução? Ainda um "azarão"?

O Wolves é uma equipe com créditos firmados na Premier, e isso ficou visível com a ida recente à . O espírito desta equipe é incrível, procuramos jogar olhos nos olhos com todos os adversários. É exatamente isso que a comissão técnica tenta incutir em todos os jogadores.

Qual jogador português é o seu principal "mentor" no Wolves?

Fui recebido de forma incrível, não só pelos portugueses, mas por todos os membros da equipe e por todo o clube. Ali se respira um verdadeiro espírito de família. Individualizando, o jogador que estou mais próximo é o Daniel Podence.

Peço, se possível, que trace um paralelo entre Sérgio Conceição e Nuno Espírito Santo…

Paralelo? Não consigo fazer, porque cada treinador e ser humano têm as suas características próprias. A semelhança que encontro é que ambos fizeram carreira como jogador e treinador no clube do meu coração, além de contribuírem em grande parte para o enriquecimento do museu com inúmeros títulos.

Fez apenas 23 jogos no time principal do Porto. É pouco. Ainda assim, qual foi o papel do Sérgio Conceição na sua formação?

Todas as pessoas com quem trabalhei foram importantes para a minha evolução. Foi com o Sérgio Conceição que estreei como profissional, aos 17 anos, ganhei títulos e bati também os recordes que consegui até agora, deixando então a minha marca no clube.

Foi criada a seguinte “verdade" em : o Sérgio Conceição não aposta nas categorias de base do Porto. Como vê esta afirmação?

A vitória na Youth League (em 2019) demonstrou que existe qualidade na base do Porto. A estrutura do clube identificou isso, e o treinador, que certamente está sempre em sintonia com estas ideias, foi lançando aos poucos os jovens, foi gerindo na maneira dele as oportunidades.

Por que acha que não teve mais minutos no time principal do Porto?

Essa é uma boa questão, não consigo responder. O que é factual é que após uma sequência de jogos com gols, que coincidiu com a minha renovação em novembro e o Dragão de Ouro [prêmio de jogador revelação], passei a ter menos minutos. Apenas quem toma as decisões pode responder a isso.

As categorias de base de e Porto estão entre as melhores do mundo. Visto que você passou por ambas, quais são as diferenças entre elas?

Aprendi imenso e cresci nas duas, contribuíram para o jogador que sou hoje. Ficarei sempre reconhecido por esse fato, e deixo aqui o meu obrigado.

Como vê a forte concorrência no ataque da seleção portuguesa? Em qual nível você se encontra nesta disputa?

Cada convocação à seleção é um orgulho enorme para mim. Na minha posição existe muita qualidade, há jogadores trabalhando muito bem nos seus clubes. Neste momento e em termos de patamares, me sinto preparado para ajudar a seleção de Sub-21, mas estou pronto para defender a seleção principal. Estarei sempre disponível.

Já disse recentemente que se sente "orgulhoso" por ter sido comparado com o Cristiano Ronaldo. Por que acha que foi comparado a ele? O que vocês têm – ou podem ter – em comum?

A comparação surgiu observando a minha carreira no momento em que estava no time sub-17 e, depois, no sub-19. Fizeram, então, o paralelismo com o Cristiano nessa idade. Ele é uma referência, ver o meu nome associado ao dele é um orgulho, é gratificante, independentemente das circunstâncias. Gostaria de um dia estar com ele e, se possível, compartilhar o vestiário.