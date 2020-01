Fabinho: "Mbappé vai vencer a Bola de Ouro antes de Neymar"

Meia revela vontade em atuar novamente com o francês: "gostaria de recebê-lo no Liverpool"

Ex-companheiro de Mbappé quando atuavam juntos no , Fabinho acredita que o francês irá conquistar o prêmio Bola de Ouro em breve e, ainda, na frente de outro concorrente de peso: Neymar.

Mbappé e Neymar são os principais destaques do e, juntos, fazem uma briga saudável pelo posto de melhor jogador do mundo, concorrendo com Messi e Cristiano Ronaldo, que estão longe de pendurar as chuteiras.

Para Fabinho, o francês tem mais chances de conquistar a Bola de Ouro antes de Neymar, e revelou ainda a vontade de voltar a atuar com o jovem atacante.



(Foto: Getty Images)

"O Mbappé terá uma Bola de Ouro antes de Neymar", disse o meia em entrevista ao Telefoot. "Gostaria de recebê-lo no ", completou.

O brasileiro lamentou ainda o fato de Sadio Mane, seu companheiro no Liverpool, não ter conquistado o prêmio, ficando atrás de Messi. " Ele merecia a Bola de Ouro. É o melhor jogador do Liverpool", afirmou.

O meia dos Reds comentou ainda sobre os rumores de uma possível ida ao PSG, e também o interesse do em seu futebol.

"Não me arrependo de não ter ido para o PSG. Eu poderia voltar para a no futuro", analisou.

"Não fui contactado pelo Real Madrid, mas eu gostaria de ter sucesso lá", finalizou.