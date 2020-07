FA Cup 2019/20: artilheiros, garçons, tabela, onde assistir e mais

O torneio mais antigo do mundo está chegando ao fim e promete muita emoção. Neste final de semana, quatro gigantes do futebol inglês brigam por uma vaga na grande final, em Wembley, no dia 1º de agosto.

Com transmissão exclusiva do DAZN, o Manchester City, atual campeão do torneio, encara o Arsenal, neste sábado (18), às 15h45 (de Brasília), enquanto Chelsea e Manchester United medem forças no domingo (19), às 14h (de Brasília).

Mas enquanto a final não chega, veja todos os números de uma das competições mais tradicionais do futebol mundial.

POS. JOGADOR CLUBE GOLS 1 Harry McKirdy Carlisle United 5 =1 Jimmy Ball Solihull Moors 5 2 Miguel Almirón United 4 =2 Maxime Biamou Coventry City 4 =2 Nathan Delfouneso Blackpool FC 4 =2 Morgan Ferrier Tranmere Rovers 4 =2 Tom Pope Port Vale FC 4 3 Ross Barkley FC 3 =3 Odion Ighalo 3 =3 Sergio Agüero 3 =3 Pádraig Amond Newport County 3 =3 Tom Eaves 3 =3 Adam Idah City 3

Os líderes em assistências da FA Cup 2019/20

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS 1 Nicky Adams Northampton Town 4 =1 Hallam Hope Carlisle United 4 =1 Chiedozie Ogbene United 4 2 Phil Foden Manchester City 3 =2 Sam Hoskins Northampton Town 3 =2 Anthony Martial Manchester United 3 =2 Garath McCleary Reading FC 3 =2 Callum O'Hare Coventry City 3 =2 Nathan Thomas Carlisle United 3

Tabela de Jogos

Já na reta final, restam mais apenas mais três jogos para serem relaizados no torneio: dois pelas semifinais, no final de semana de 18 e 19 de julho, e mais um na grande final, marcada para sábado, 1 de agosto.

Data Fase Jogo 18/07/2020 - 15h45 Semifinal 1 x Manchester City 19/07/2020 - 14h Semifinal 2 Manchester United x Chelsea 01/08/2020 - horário a definir Final Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Onde assistir à FA Cup 2019/20

Quem foi o artilheiro da última FA Cup?

Além de levar o título da FA Cup na temporada 2018/19, Gabriel Jesus também terminou como artilheiro da competição, com cinco gols marcados em seis jogos. O brasileiro dividiu a honraria com Padraig Amond, do Newport County, que fez o mesmo número de gols que o camisa 33 do City, mas em sete partidas disputadas.

Quem liderou a última FA Cup em assistências?

O Manchester City dominou a FA Cup de 2018/19. Além do título e do artilheiro da competição, os líderes em assistências também foram da equipe de Pep Guardiola. Com seis passes para gol, Kevin de Bruyne e Ilkay Gundogan lideraram o quesito, mas no desempate o belga levou a melhor, distribuindo as seis assistências em apenas quatro partidas, enquanto o alemão precisou de seis jogos para chegar ao mesmo número.

Os maiores vencedores da FA Cup