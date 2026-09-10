O jornalista italiano Alessandro Alciato deu mais clareza sobre a suspensão disciplinar de Noa Lang. O holandês ficou fora da lista de relacionados do Napoli para o duelo com o Arsenal (0 a 1) na noite de quarta-feira.

“Ele se comportou de maneira inadequada ontem (terça-feira, red.) durante o treino”, disse o diretor esportivo Giovanni Manna em entrevista à Gazzetta dello Sport antes da partida. “Noa já pediu desculpas e o caso está encerrado. Ele vai assistir ao jogo contra o Arsenal da arquibancada e depois voltará a ficar à disposição.”

Manna se recusou a entrar em detalhes sobre o que exatamente havia acontecido durante o treino, mas o jornalista italiano Alciato sabe mais. No Amazon Prime, ele explicou na noite de quarta-feira por que Lang foi suspenso.

“Tudo começou por causa de um passe errado de Antonio Vergara no treino de ontem. Lang não soube lidar muito bem com isso. Ele disse coisas que não agradaram ao treinador, principalmente pela forma como fez isso. A situação chegou a tal ponto que Allegri o expulsou do treino.”

“Na manhã de quarta-feira, Lang pediu desculpas ao treinador, ao clube e aos companheiros. Mas era preciso dar um sinal claro e, por isso, ele foi deixado fora da lista para este jogo. A partir da próxima partida, ele poderá voltar a ser relacionado normalmente.”

Lang tinha uma relação muito ruim com Antonio Conte, antecessor de Allegri. Segundo o ponta, ele foi mal tratado na temporada passada pelo treinador, que já deixou o clube. O ex-jogador do PSV optou por um período de empréstimo ao Galatasaray na pausa de inverno. Lang voltou ao Napoli no verão, onde não tem lugar no time titular.

O Napoli teve um início dramático na nova temporada da Serie A. Depois de uma vitória sobre o Genoa (0 a 2), vieram derrotas para Como (1 a 2) e Inter (3 a 2). Na primeira rodada da fase de liga da Champions League, o time de Allegri também ficou devendo na noite de quarta-feira contra o Arsenal. Martin Ødegaard marcou o único gol da partida a 15 minutos do fim.