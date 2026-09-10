Explicação para a suspensão disciplinar de Noa Lang: "Ele disse coisas..."

O jornalista italiano Alessandro Alciato deu mais esclarecimentos sobre a suspensão disciplinar de Noa Lang. O holandês ficou fora da lista de relacionados do Napoli para o duelo com o Arsenal (0 a 1) na noite de quarta-feira.

“Ele se comportou de forma inadequada ontem (terça-feira, red.) durante o treino”, disse o diretor esportivo Giovanni Manna em entrevista à Gazzetta dello Sport antes da partida. “Noa já pediu desculpas e o caso está encerrado. Ele vai assistir ao jogo contra o Arsenal das tribunas e depois voltará a ficar disponível.”

Manna se recusou a detalhar o que exatamente havia acontecido durante o treino, mas o jornalista italiano Alciato sabe mais. Na Amazon Prime, ele explicou na noite de quarta-feira por que Lang foi suspenso.

“Tudo começou por causa de um passe errado de Antonio Vergara no treino de ontem. Lang não lidou nada bem com isso. Ele disse coisas que não agradaram ao treinador, principalmente pela maneira como fez isso. A situação chegou a tal ponto que Allegri o mandou sair do treino.”

“Na manhã de quarta-feira, Lang pediu desculpas ao treinador, ao clube e aos companheiros. Mas era preciso dar um sinal claro e, por isso, ele foi deixado fora da lista para esta partida. A partir do próximo jogo, ele poderá voltar a ser relacionado normalmente.”

Lang tinha uma relação muito ruim com Antonio Conte, o antecessor de Allegri. Segundo o ponta, ele não foi bem tratado na temporada passada pelo treinador, que já deixou o clube. O ex-jogador do PSV optou por um período de empréstimo ao Galatasaray na pausa de inverno. Lang voltou no verão ao Napoli, onde não tem vaga no time titular.

O Napoli começou de forma dramática a nova temporada da Serie A. Depois de uma vitória sobre o Genoa (0 a 2), vieram derrotas para Como (1 a 2) e Inter (3 a 2). Na primeira rodada da fase de liga da Champions League, o time de Allegri também ficou devendo diante do Arsenal na noite de quarta-feira. Martin Ødegaard marcou o único gol da partida a quinze minutos do fim.