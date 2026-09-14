O objetivo principal desse "exercício de pensamento" seria, portanto, que o sucessor de Julian Nagelsmann, junto com seus auxiliares, possa observar diretamente o maior número possível de jogadores nos treinamentos. A próxima pausa para jogos de seleções dura duas semanas, e a Alemanha disputará ao todo quatro partidas da Liga das Nações nesse período.

Com o início do período de treinamentos no campus da DFB, em Frankfurt am Main, assim como na preparação em Herzogenaurach, o ex-técnico do BVB tem formalmente carta branca. As diretrizes da UEFA só passam a valer na véspera de cada dia de jogo: até exatamente 23h59, deve ser registrada junto à confederação continental uma lista definitiva com 23 atletas, incluindo obrigatoriamente três goleiros.

Como os jogadores que estiverem fora desse grupo de 23 não terão condição de jogo no dia seguinte, mas a convocação pode ser alterada livremente de uma partida para outra, o plano XXL pode dar certo.

A ideia de Klopp seria trocar grande parte do elenco após a segunda partida, em 27 de setembro, em Augsburgo, contra a Grécia. Até 4 de outubro, ainda haverá mais dois jogos contra a Sérvia (1º de outubro), além da partida de volta contra os gregos.

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Qual pode ser o tamanho da primeira convocação de Jürgen Klopp como técnico da seleção?

De acordo com informações coincidentes de Sky e da Sportschau, pelo menos um grupo de treinamentos consideravelmente maior já é uma decisão tomada: no fim, ele pode ter até 40 jogadores. Quantos profissionais o novo técnico da seleção vai de fato convocar, porém, ainda não foi decidido em definitivo, segundo as reportagens.

"Quem acelerar vai se divertir muito comigo", disse o novo técnico da seleção em sua apresentação, em julho. Na ocasião, ele também abriu as portas para muitos jogadores novos. "Tenho muitas ideias. Todo mundo que tiver o direito de jogar pela seleção deve se empenhar. É um recomeço. Jogadores que ainda nem esperam por isso vão receber uma chance."

Segundo o próprio Klopp, há 57 jogadores de linha em sua primeira lista. Na próxima quinta-feira, acontecerá a primeira convocação de Klopp.

Top 10 dos jogadores ativos da seleção alemã da DFB (sem aposentadorias)